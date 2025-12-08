¡Ö¼¡¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤±¤Ð¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¾õ¶·¡Ä¡×¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¡È¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡É¡¡¸µ¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤ËÊ¹¤¯¡ÖÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¡×
Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¸µÀ©ÉþÁÈ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏJNN¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Î°Ò³Å¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Öº£²ó¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¹â»ÔÁíÍý¤¬ÈóÆñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤È¯À¸¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï3ÀÉ¤È¤È¤â¤Ë²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÄÌ²á¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå´Ï¤µ¤»¤ë·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡á¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å4»þ32Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖÎËÇ«¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Ãæ¹ñµ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÏÌî¹î½Ó ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡Ö¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¼¡¤Î°ú¤¶â¤ò°ú¤±¤Ð¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤â¤¦Å¨ÂÐ¹Ô°Ù¡¢ÀïÆ®¹Ô°Ù¤È²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ë¤Ï¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¸µÀ©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¡¦²ÏÌî¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¤â¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñÂ¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¶¯¤¯¹³µÄ¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡£
Ãæ¹ñ³¤·³ÊóÆ»´±¤ÎÃÌÏÃ
¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï»öÁ°¤Ë·±Îý³¤°è¡¦¶õ°è¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«±ÒÂâµ¡¤Ï²¿ÅÙ¤â·±Îý³¤°è¡¦¶õ°è¤ËÀÜ¶á¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÀµ¾ï¤Ê·±Îý¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
2Æü´Ö¤Ç¡¢¤ª¤è¤½100²ó¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ãå´Ï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾å¡¢¡ÈÆüËÜÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤³¤¦È¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚ¸¶Ì ´±Ë¼Ä¹´±
¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ï°ÂÁ´¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬Ãæ¹ñ¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ò¿¼¹ï¤ËÁË³²¤·¤¿¤È¤ÎÃæ¹ñÂ¦¤Î»ØÅ¦¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¶öÈ¯Åª¤Ê¾×ÆÍ¤¬µ¯¤¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡¢²ÏÌî»á¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÏÌî¹î½Ó ¸µÅý¹çËëÎ½Ä¹
¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼çÄ¥¤òÄÌ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢»ä¤Ïº£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ÎÊý¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ËÆüËÜ¤ÎÊý¤¬Æ»µÁÅª¤Ë¾å¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤³¤ÏÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¥¤êµÍ¤á¤¿Î¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´Ø·¸¡£´Ë¤á¤ë»å¸ý¤Ï¸«¤¤¤À¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬ÌµÃÇ¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Î±é½¬¶è°è¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢Ë¸³²¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº« ÊóÆ»´±
¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ï¶¯Îõ¤ÊÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤Ë¸·Àµ¤Ê¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¡¢¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÀµ¾ï¤Ê±é½¬³èÆ°¤òË¸³²¤¹¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤òÄä»ß¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
