¿¥ÅÄ¿®À®¡¢¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤Ë¡È¹æµã¡É¡¡¥³¥ó¥È·àÃæ¤Ç¡È¶²ÉÝ¤Î»ØÆ³¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤¬¡¢¤¤ç¤¦8ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡Ù¡Ê¿¼0¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¤¹¤´¤¤Âç¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ë¿¥ÅÄ¿®À®
¡¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢³¿Äâ¤Î¥³¥ó¥È·Ý¿Í4ÁÈ¤¬¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Î´ØÀ¾¤æ¤«¤ê¥²¥¹¥È¡È¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ãÁ³¤¿¤ë¡È´ØÀ¾È¯¥³¥ó¥È¡É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡¢´ØÀ¾È¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÊÁ´9²ó¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤¬¥³¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Õ¤ó¤¹¤ë¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¦¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹ÖºÂ¡×¤ÎÂèÆóÃÆ¡£¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤¿©¤ÙÊý¡×¤ò³Ø¤Ó¤Ë¤¤¿¿¥ÅÄ¤éÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤Ë¤è¤ë¶²ÉÝ¤Î»ØÆ³¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¡¢¿ÀµÜ»û¤âÄÁ¤·¤¯¾åµ¡·ù¡£¿¥ÅÄ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡È´î¤Ó¤Î¥¿¡¼¥ó¡ÉÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¶á¤Å¤¡Ä¹æµã¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿¥ÅÄ¿®À®¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¶¦±é¤·¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¿¥ÅÄ¿®À®¿ÍÀ¸¡¦½é¥³¥ó¥È¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100¡ó¤ÇÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¾Ð¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â1²óÀï¤«¤éYouTube¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¡ØM-1¡Ù¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¥Í¥¿¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ²Á°¤µ¤ó¤¬²£¤Ë¤¤¤Æ¡ÖËÜÊª¤À¡ÄÆ´¤ì¤Î¿Í¤¬²£¤Ë¤¤¤ë¡Á¡Á¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶õµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¡¤Þ¤·¤¿´é¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µã¤´é¤Ç¤¹¤Í¡ª¿ÍÀ¸¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤´é¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²ó¡Ê10·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¥¤¥á¥È¥ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶²ÉÝ¡¢¤¤¤ä¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬½Ð¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹ÖºÂ¡×°Ê³°¤Î¥³¥ó¥È¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤â¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¤¹¤´¤¤Âç¸ý¤Ç¿©¤Ù¤ë¿¥ÅÄ¿®À®
¡¡¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥»¥ë¥é¥¤¥È¥¹¥Ñ¡¢³¿Äâ¤Î¥³¥ó¥È·Ý¿Í4ÁÈ¤¬¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Î´ØÀ¾¤æ¤«¤ê¥²¥¹¥È¡È¥ª¥â¡¦¥í¡¦¥Ó¥È¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ãÁ³¤¿¤ë¡È´ØÀ¾È¯¥³¥ó¥È¡É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¡¢´ØÀ¾È¯¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÊÁ´9²ó¡Ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¤¬¥³¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¤¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¡¢¿ÀµÜ»û¤âÄÁ¤·¤¯¾åµ¡·ù¡£¿¥ÅÄ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡È´î¤Ó¤Î¥¿¡¼¥ó¡ÉÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢¶²ÉÝ¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¶á¤Å¤¡Ä¹æµã¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¿¥ÅÄ¿®À®¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¶¦±é¤·¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¿¥ÅÄ¿®À®¿ÍÀ¸¡¦½é¥³¥ó¥È¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢100¡ó¤ÇÀº°ìÇÕ³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¾Ð¤¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤â1²óÀï¤«¤éYouTube¤Ç¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¡ØM-1¡Ù¸«¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¡×¤âÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¥Í¥¿¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ²Á°¤µ¤ó¤¬²£¤Ë¤¤¤Æ¡ÖËÜÊª¤À¡ÄÆ´¤ì¤Î¿Í¤¬²£¤Ë¤¤¤ë¡Á¡Á¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¶õµ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÊÑ¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢À¡¤Þ¤·¤¿´é¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ø¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
µã¤´é¤Ç¤¹¤Í¡ª¿ÍÀ¸¥³¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢µã¤´é¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°²ó¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²ó¡Ê10·î27ÆüÊüÁ÷¡Ë¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¥¤¥á¥È¥ì¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¶²ÉÝ¡¢¤¤¤ä¶¸µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬½Ð¤¿¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹ÖºÂ¡×°Ê³°¤Î¥³¥ó¥È¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾Ð¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ó¥Þ¥ó¤â¿ÀµÜ»ûÎï»Ò¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª