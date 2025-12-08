Êâ¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤°¡ª ½Õ¹â¥Ð¥ìー½Ð¾ì¹»¤ò±þ±ç¤·¤ÆÂç²ñÇ§Äê»î¹çµå¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤è¤¦
¡¡TORANOTEC³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥×¥ê¡ÖÊâ¤¤¥È¥¯¡ª for MUFG¡×¤Ï8Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Á´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¹â¥Ð¥ìー¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¹»¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー¤ÎÆü¡¹¤ÎÊâ¿ô¤¬±þ±ç¤¹¤ë¹â¹»¤Ø¤Î¡Ö±þ±çÊâ¿ô¡×¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾å°Ì¤Î¹â¹»¥Áー¥à¤ËÂç²ñ¸ø¼°Ç§Äê»î¹çµå¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¼Â»Ü´ü´Ö¡Ê±þ±çÊâ¿ô½¸·×´ü´Ö¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë ～ 2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡A¾Þ¤Ï±þ±çÊâ¿ô¤¬Â¿¤¤ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¾å°Ì4¹»¤ËÂç²ñÇ§Äê»î¹çµå¤ò6µå¤º¤Ä¡Ê¥Ð¥Ã¥°¤Ä¤¡Ë¡¢B¾Þ¤Ç¤Ï±þ±ç¿Í¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¥Áー¥à¡ÊÃË½÷5¹»¤º¤Ä¡Ë¤ËÂç²ñÇ§Äê»î¹çµå¤ò1µå¤º¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ´ÖÈ¯É½¤Ï2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ò¡¢ºÇ½ª·ë²Ì¤ÎÈ¯É½¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êâ¤¤¤Æ¥Ý¥¤³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤¬¹¥¤¤Ê¹â¹»¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ë¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡