¡¡ÅìËÌÂçÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ç°å»Õ¤À¤Ã¤¿ÃËÀ¡áÅö»þ¡Ê29¡Ë¡á¤¬2015Ç¯¡¢¼«»¦¤·¤¿¤Î¤ÏÂç³Ø¤¬½Å¤¤¸¦µæ¶ÈÌ³¤ò²Ý¤·¤¿¾å¡¢³Ø³°¤ÎÉÂ±¡¤ÇÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤¬Âç³Ø¤ËÌó8500Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ÆÀçÂæÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ÎÂè1²ó¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤ÇÂç³ØÂ¦¤ÏÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¸¦½¤°å¤È¤·¤Æ3Ç¯´ÖÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢15Ç¯4·î¤Ë¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¡£½Ú¶µ¼ø¤«¤é³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î´ÉÍý¤ä¸¦µæ¼¼¤Î»öÌ³ºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç³Ø¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÇÎÅ¤ä¸¡ºº¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢9·î¤Ë¼«»¦¡£Ä¾Á°Ìó1¥«·î´Ö¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Ï193»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£