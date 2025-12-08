FRUITS ZIPPER¤é¤ÎKAWAII LAB.9¿ÍÁÈ¿·¥°¥ë¡¼¥×MORE STARÈ¯É½
FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖKAWAII LAB.¡×¤«¤é¿·¥°¥ë¡¼¥×¡¢MORE STAR¡Ê¥â¥¢¥¹¥¿¡¼¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬8Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¿·°æ¿´ºÚ¡¢±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡¢ºû¸¶¤Ê¤Ê²Ö¡¢ÎëÌÚ²ÖÍü¡¢¹âÍü¤æ¤Ê¡¢Ãæ»³¤³¤Ï¤¯¡¢ÇëÅÄ¤½¤é¡¢¿¹ÅÄ¤¢¤ß¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¤Î9¿Í¤Ç·ëÀ®¤·¡¢8Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Á´°÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¦µæÀ¸ÅªÂ¸ºß¤Î¡ÖKAWAII LAB. MATES¡×½Ð¿È¡£ºÇÇ¯¾¯16ºÐ¡¢ºÇÇ¯Ä¹20ºÐ¤ÇÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï17.8ºÐ¤Î¹½À®¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤ÏÌ¤½Ï¤Ç¡¢Ì¤´°À®¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¡ÊMORE¡Ë¡×À®Ä¹¤·¡¢¡Öµ±¤¡¦Æ´¤ì¡ÊSTAR¡Ë¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¥¥é¥Ã¤È¡×¤Ï·ëÀ®Á°¤Î¹ç½É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Áª¹Í¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥À¥á¤Ê¼«Ê¬¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡È¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¡É¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ì¤½Ï¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò½Å¤Í¤¿¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9¿Í¤Ï12·î12Æü¤ËK¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKAWAII LAB.¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKAWAII LAB.SESSION vol.17¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤ÎÀÖ¿§Ã´Åö¡¢»³ËÜ¤ë¤·¤¢¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢9¿ÍÁ´°÷¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥óÃ´Åö¤ÎÎëÌÚ²ÖÍü¡Ê19¡Ë¤â¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Î¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¹¤Æ¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤ÈÂô»³À®Ä¹¤·¤ÆÂô»³¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÂô»³¤ÎÊý¤ËKAWAII¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
ÀÄ¿§Ã´Åö¤Î±óÆ£¤Þ¤ê¤ó¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥¥é¥Ã¤Èµ±¤±¤ë¤è¤¦¡¢¿Ê²½À®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê8¿Í¤È¶¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£