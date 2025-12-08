¤«¤Ä¤ä¤Î¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¡¢4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¤¬¤É¤ì¤â200±ß°ú¤¤Ë
¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ï¡¢12·î11Æü¡Á14Æü¤Î4Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼4ÉÊ¤¬200±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Ç¯Ëö´¶¼Õº×
¡ÖÇ¯Ëö´¶¼Õº×¡×´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡¢ÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬¤¯¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤ä¤ï¤é¤«¤Ê"¤È¤ó¤«¤Ä"¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÌ£¤ï¤¦¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡×¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥«¥ì¡¼¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ)¡×¤Î4ÉÊ¤¬¤É¤ì¤Ç¤â200±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
Å¹Æâ°û¿©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â³ä°ú²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÂÐ¾Ý³°¡¢³ä°ú·ô¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¡£
120g¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬869±ß¤Î¤È¤³¤í´¶¼Õº×²Á³Ê¤Ï649±ß¤Ë¡£·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÛÅö¤Ï637±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×(´¶¼Õº×²Á³Ê 649±ß/ÊÛÅö 637±ß)
¡Ö¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÐ§(ÃÝ)¡×(´¶¼Õº×²Á³Ê 649±ß/ÊÛÅö 637±ß)
120g¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¡¢¤´ÈÓ¡¦¤È¤ó½Á(¾®)ÉÕ¤Î¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬913±ß¤Î¤È¤³¤í´¶¼Õº×²Á³Ê¤Ï693±ß¤Ë¡£·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÛÅö¤Ï680±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥í¡¼¥¹¥«¥ÄÄê¿©¡×(´¶¼Õº×²Á³Ê 693±ß/ÊÛÅö 680±ß)
120g¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ)¡×¤Ï¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬1,089±ß¤Î¤È¤³¤í´¶¼Õº×²Á³Ê¤¬869±ß¤Ë¡£·ôÇäµ¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÛÅö¤Ï853±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥Ä¥«¥ì¡¼(ÃÝ)¡×(´¶¼Õº×²Á³Ê 869±ß/ÊÛÅö 853±ß)
