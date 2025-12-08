¥Õ¥©¥í¥ï¡¼130Ëü¤Î¡ÈÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡É¡¢¥ß¥Ë¾æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼»Ñ¤¬¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¤ß¤È¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¥É¥é¥à¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂçÌî¿¿°Í¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡É¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¥°¥é¥Ó¥¢»Ñ¤Ë¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ê22Ëç¡Ë
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç³Û¤¬¡¢ÆüËÜ°ì¤Î1800Ëü±ßÄ¶¤¨¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï120Ëü¿Í°Ê¾å¡¢¤Þ¤¿¡¢SNS¾å¤Ç¡ÈÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÂçÌî¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³Ê¹¥¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°²ñ¾ì½ë¤¯¤Æ¤³¤ÎÉþ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¤È¥ß¥Ë¾æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÊ»¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂçÌî¿¿°Í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mai__24_¡Ë
