54ºÐÈþËâ½÷¥â¥Ç¥ë¡¦Âç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÁ´³«¡ÖÇ¯Îð´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡¡¸µÉ×¤Ï¿·¾±¹ä»Ö
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û54ºÐÈþËâ½÷¥â¥Ç¥ë¡¦Âç²ÏÆâ»ÖÊÝ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¡ÈÈþµÓ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤Æ¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ê¶á±Æ¤òÅÙ¡¹ÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ÏÆâ¡£º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ò¸þ¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯Îð´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²ÏÆâ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤È2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2007Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂç²ÏÆâ»ÖÊÝ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@okouchi_shiho¡Ë
