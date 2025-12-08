79ºÐ¥·¥§¡¼¥ë¡¢40ºÐÇ¯²¼Îø¿Í¤ÈÍèÇ¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§¤«¡¡ÂåÍý¿Í¤ÏÈÝÄê
¡¡¥Ý¥Ã¥×³¦¤ÎÂç¸æ½ê¥·¥§¡¼¥ë¡Ê79¡Ë¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë40ºÐÇ¯²¼¤ÎÎø¿Í¤Ç¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º¡Ê39¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐº¹¸òºÝ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ª¡¡¥â¥ÆÃË¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥§¡¼¥ë¤¬·ëº§¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±Ñ»æThe Mirror¤¬Êó¤¸¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥·¥§¡¼¥ë¤ÏÇ¯¤Îº¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2¿Í¤È¤â·ëº§¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Èà½÷¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬·ëº§¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ´°àú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡2¿Í¤Ï2022Ç¯11·î¤Ë¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¼ê¤Ä¤Ê¤®¥Ç¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¸òºÝ¤¬È¯³Ð¡£¤½¤Î¸å¥·¥§¡¼¥ë¤¬SNS¤Ç´Ø·¸¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ËÂ·¤Ã¤ÆÍè¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òºÝÈ¯³Ð°ÊÍè40ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¥·¥§¡¼¥ë¤Ï11·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖCBS Mornings¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈãÈ½¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¡Ö»äÃ£¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤âËÜÅö¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤âÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖºÐ¤ò¼è¤ë¤Û¤É·¯¤Î¿´¤Ï¼ã¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤Î3Ç¯¤ËÅÏ¤ë¸òºÝÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡£Èà¤ÏÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î1¿Í¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥·¥§¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏPage Six¤ËÂÐ¤·¡¢ÊóÆ»¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û40ºÐº¹¸òºÝ¤âÌäÂê¤Ê¤·¡ª¡¡¥â¥ÆÃË¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
¡¡Page Six¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¥·¥§¡¼¥ë¤¬·ëº§¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±Ñ»æThe Mirror¤¬Êó¤¸¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥·¥§¡¼¥ë¤ÏÇ¯¤Îº¹¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2¿Í¤È¤â·ëº§¤Î¿´¤Å¤â¤ê¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ï¡¢Èà½÷¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬·ëº§¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ´°àú¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸òºÝÈ¯³Ð°ÊÍè40ºÐ¤ÎÇ¯¤Îº¹¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¥·¥§¡¼¥ë¤Ï11·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖCBS Mornings¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÈãÈ½¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¡Ö»äÃ£¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤âËÜÅö¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤âÇ¯Îð¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖºÐ¤ò¼è¤ë¤Û¤É·¯¤Î¿´¤Ï¼ã¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤È¤Î3Ç¯¤ËÅÏ¤ë¸òºÝÃæ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¾Ð¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÈà¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¡£Èà¤ÏÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢ËÜÅö¤ËºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢°ìÈÖºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î1¿Í¡×¤È¤Ù¤¿Ë«¤á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥·¥§¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÂåÍý¿Í¤ÏPage Six¤ËÂÐ¤·¡¢ÊóÆ»¤Ï¡Ö¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£