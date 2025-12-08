¾®Àôº£Æü»Ò¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµÇ°´Û¡Á¡äÄÉ²Ã¸ø±é¤òÈ¯É½¡ÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È³«Êü
¾®Àôº£Æü»Ò¤¬2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµÇ°´Û¡Á KYOKO KOIZUMI TOUR 2026¡ä¤Ë¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ4·î22Æü¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÄÉ²ÃÀÊÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµÇ°´Û¡Á¡ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½ºÑ¤ß¤Î2·î4ÆüNHK¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤¬Â¨ÆüSOLD OUT¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¤Þ¤¿5·î2Æü¡¢3Æü¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¤¬²òÊü¡¦ÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤ÈÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¤Ï±é½ÐÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÄÉ²ÃÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÆü8Æü¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖUS SARITE¡×¤ÇÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµÇ°´Û¡Á KYOKO KOIZUMI TOUR 2026¡äÄÉ²Ã¾ðÊó
¢£ÅìµþÄÉ²Ã¸ø±é
2026Ç¯4·î22Æü¡Ê¿å¡ËNHK¥Û¡¼¥ë¡¡OPEN 17:30¡¿START 18:30
Á´ÀÊ»ØÄê12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ö5ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê5ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë
¡ö¤ª°ì¿ÍÍÍ2Ëç¤Þ¤Ç
¢£ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡OPEN 16:00¡¿START 17:00
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡OPEN 15:00¡¿START 16:00
Ãí¼áÉÕ»ØÄê¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡¡10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ö5ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê5ºÐÌ¤ËþÆþ¾ìÉÔ²Ä¡Ë
¡ö¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡ö¡ÖÃí¼áÉÕ»ØÄê¡×¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î°ìÉô¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ºÂÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥È¡×¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤Î¥¹¥¿¥ó¥ÉÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìä¡§SOGO TOKYO 03-3405-9999¡Ê·î¡ÁÅÚ 12:00¡Á13:00¡¿16:00-19:00¡Ë¡¡¡öÆüÍË¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯
https://sogotokyo.com
¢£¡ãKK60 ¡Á¥³¥¤¥º¥ßµÇ°´Û¡Á KYOKO KOIZUMI TOUR 2026¡ä
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡SOLD OUT
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ½÷»ÒÂç³Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Û¡¼¥ë¡¡SOLD OUT
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë°ñ¾ë¡¦¥¶¡¦¥Ò¥í¥µ¥ï¡¦¥·¥Æ¥£²ñ´Û¡Ê°ñ¾ë¸©Î©¸©Ì±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ËÂç¥Û¡¼¥ë
2·î1Æü¡ÊÆü¡ËÆÊÌÚ¡¦±§ÅÔµÜ»ÔÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
2·î4Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë¡¡SOLD OUT
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë²¬»³¡¦ÁÒÉß»ÔÌ±²ñ´Û
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦¹ÅçÊ¸²½³Ø±àHBG¥Û¡¼¥ë
2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á¡¦¤ä¤Þ¤®¤ó¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¡Ê»³·Á¸©Áí¹çÊ¸²½·Ý½Ñ´Û¡Ë
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥Û¡¼¥ë
2·î25Æü¡Ê¿å¡ËÀÅ²¬¡¦¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
2·î27Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë´ä¼ê¡¦¥È¡¼¥µ¥¤¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë´ä¼ê¡Ê´ä¼ê¸©Ì±²ñ´Û¡ËÂç¥Û¡¼¥ë
3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë½©ÅÄ¡¦¤¢¤¤¿·Ý½Ñ·à¾ì¥ß¥ë¥Ï¥¹¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¹áÀî¡¦¥µ¥ó¥Ý¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¹â¾¾ Âç¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦É²¡¦°¦É²¸©¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
3·î27Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë Âç¥Û¡¼¥ë
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÀÄ¿¹¡¦¥ê¥ó¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëÀÄ¿¹
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ¡¦Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Niterra ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
4·î10Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÌ±Ê¸²½¥Û¡¼¥ë¡ÊÂç¥Û¡¼¥ë¡Ë
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
4·î17Æü¡Ê¶â¡ËÀÐÀî¡¦ËÜÂ¿¤Î¿¹ ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
4·î22Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦NHK¥Û¡¼¥ë ¡¡¢¨ÄÉ²Ã¸ø±é
5·î2Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
5·î3Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡§
Bass & Band Master¡§¾åÅÄ¥±¥ó¥¸
Guitar¡§akkin
Drums¡§¾®´Ø½ã¶©
Keyboard¡§ÅÏÊÕ¥·¥å¥ó¥¹¥±
Woodwind & Brass¡§YOKAN
Percussion¡§ÃæËÌÍµ»Ò
Chorus¡§²ÃÆ£¤¤¤Å¤ß
2·î1Æü¡¡Guitar¡§ÏÂÅÄ·ú°ìÏº
2·î15Æü¡¢2·î27Æü¡¢2·î28Æü¡¢3·î13Æü¡¢£³·î14Æü¡¢3·î29Æü¡¡Percussion¡§¼ã¿¹¤µ¤Á¤³
3·î21Æü¡¡Keyboard¡§±üÌî¿¿ºÈ
¢£¡ØKKBC ~TOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za~¡Ù
2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/
¡¦Blu-ray¡ÜBOOK¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ËVIZL-2498¡¿9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦DVD¡ÜBOOK¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ËVIZL-2499¡¿9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦2SHM-CD VICL-70286~7¡¿4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿¶Ê¡§
¡ãBlu-ray¡õDVD¡ä
Flapper
º£¤ò¤¤¤¸¤á¤Æµã¤«¤Ê¤¤¤Ç
¾®Àôº£Æü»Ò¤Ï¥Ö¥®¥¦¥®¥Ö¥®
¿²¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¥é¥Ö¡¦¥ì¥¿¡¼
Smile Again
Ëâ½÷
Kiss
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿µ¨Àá
100%
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼
·î¤ÎÌë¤Î¥·¡¦¥¢¡¦¥ï¡¦¥»
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
samida-rain
¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È
ÌÚ¸Ï¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ
Í¥¤·¤¤±«
¤¤Î¤ß
Îø¤Î¥Ö¥®¡¦¥¦¥®¡¦¥È¥ì¥¤¥ó
The Stardust Memory¡ÊSlow Version¡Ë
¡ãSHM-CD¡ä
¡¦Disc 1
Overture
Flapper
º£¤ò¤¤¤¸¤á¤Æµã¤«¤Ê¤¤¤Ç
¾®Àôº£Æü»Ò¤Ï¥Ö¥®¥¦¥®¥Ö¥®
¿²¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¥é¥Ö¡¦¥ì¥¿¡¼
Smile Again
Ëâ½÷
Kiss
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤¿µ¨Àá
100%
¤¿¤È¤¨¤Ð¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼
¡¦Disc 2
Entr¡Çacte
·î¤ÎÌë¤Î¥·¡¦¥¢¡¦¥ï¡¦¥»
º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
samida-rain
¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È
ÌÚ¸Ï¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ
Í¥¤·¤¤±«
¤¤Î¤ß
Îø¤Î¥Ö¥®¡¦¥¦¥®¡¦¥È¥ì¥¤¥ó
The Stardust Memory¡ÊSlow Version¡Ë
vocal: ¾®Àôº£Æü»Ò
bass & band master: ¾åÅÄ¥±¥ó¥¸
guitars: ¾¾²¬¥â¥È¥
drums & percussion: ¾¾¸¶¡É¥Þ¥Ä¥¥Á¡É´²
keyboards: ÅÏÊÕ¥·¥å¥ó¥¹¥±
violin: ¸þÅç¤æ¤ê»Ò
woodwind & brass: YOKAN
chorus: °ðÀô¤ê¤ó
¡Ê2024Ç¯11·î3Æü THEATER MILANO-Za¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¡Ë
¡ã¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢Blu-ray/DVD/CD¡ÖKKBC ¡ÁTOUR 2024 BALLAD CLASSICS Live at THEATER MILANO-Za¡Á¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤ÇÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤È¤â¤Ë¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¡¦¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A000330/145.html
