ÇµÌÚºä46¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È´üÊÌ¶Ê¡É¤ò¼ýÏ¿¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÃ¯¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¡©¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î7Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´üÊÌ¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMy respect¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡º£ºî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÏÇµÌÚºä46¤È²áµî²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À²æºÊ¹¸»Ê¡ÊYAR¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖA Feast of Melodies¡×¡Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Î±ã¡Ë¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ç¸ÄÀÅª¤ÊÎÁÍý¤ä¿©ºà¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ö¡£¥É¥ì¥Ã¥·¡¼¤ÊÁõ¤¤¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤¬Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿©ºà¤¿¤Á¤¬³Ú¶Ê¤È¤·¤Æº£¤Ë¤âÍÙ¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡CD¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤ÎDisc1¤Ë¤Ï¡¢29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually...¡×¤«¤éºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤Þ¤Ç¤ÎÉ½Âê¶Ê¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·¶Ê¡ÖMy respect¡×¤Î¤Û¤«¡¢6´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ÖÁ´ÎÏ¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×TYPE-A¡ÁTYPE-C¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ï3´üÀ¸¡¢4´üÀ¸¡¢5´üÀ¸¤Î¡È´üÊÌÈ×¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢TYPE-A¤Ë¤Ï²áµî¤Î3´üÀ¸³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ3´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤ò¼ýÏ¿¡£TYPE-B¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î4´üÀ¸³Ú¶Ê¤È4´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ÖFake Doctor¡×¤ò¡¢¤½¤·¤ÆTYPE-C¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5´üÀ¸³Ú¶Ê¤È5´üÀ¸¤Î¿·¶Ê¡ÖJust a sec.¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´üÊÌ¶Ê¤¢¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡×¡ÖÃ¯¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
