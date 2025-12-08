声優アーティスト・石原夏織が、1月7日(水)から放送のTVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』のオープニングテーマを担当することが発表された。

本アニメは恐怖の魔界にあふれる優しさを描いた、異色の“癒し系”異世界ファンタジーであり、ヤングアニマルWeb(白泉社)掲載の話題作。石原夏織は作中にメリーナ役として出演することも発表された。楽曲発表とあわせてメインPVも公開され、新曲「We Can Do!!」の一部を聴くことができる。

「We Can Do!!」は賑やかで心躍るサウンドが、“かわいさ”と作品の世界観をしっかりと表現。モータウンを基軸にしながら、現代のトレンド感を絶妙に取り入れたアレンジに昇華させ、爽やかさと前向きなエネルギーが、楽曲全体を明るく押し上げる一曲となっているという。

▲「We Can Do!!」ジャケット

また、「We Can Do!!」がデジタルシングルとして2026年1月8日に配信リリースされることも決定。合わせて、原作の坂本遊也氏描き下ろしによるオリジナルの配信ジャケットも公開だれた。魔王の娘であるドゥと石原夏織が手を繋ぐ可愛らしいイラストに仕上がっている。

◆ ◆ ◆

■石原夏織コメント

TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』のOPテーマを担当させていただきます！

可愛くて優しくて癒される「まおむす」の世界観を曲に込めました！思わず口ずさみたくなるような歌詞とメロディになっていますのでアニメと合わせて楽しんでいただけたら嬉しいです！！

◆ ◆ ◆

■「We Can Do!!」

2026年1月8日(木) 0:00〜 配信リリース

配信リンクはこちら：https://lnk.to/we_can_do

作詞：つむぎしゃち 作曲：久下真音、つむぎしゃち 編曲：久下真音

■TVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』 【放送情報】

2026年1月7日(水)より TOKYO MX・BSフジ ほかにて放送開始

・TOKYO MX

2026年1月7日(水)より 毎週水曜22:00〜

・BSフジ

2026年1月7日(水)より 毎週水曜24:30〜

・AT-X

2026年1月8日(水)より 毎週木曜21:00〜※リピート放送 毎週月曜9:00／毎週水曜15:00 【配信情報】

DMM TVにて地上波先行・国内“最速”配信決定!!

2026年1月6日(火) 22:00より（初回は1話、2話同時配信）

dアニメストアにて地上波2日後より配信!!

2026年1月9日(金) 22:00より（初回は1話、2話同時配信）

※他プラットフォームでも2026年1月12日(月) 22:00より順次配信予定 【イントロダクション】

悪の権化たる魔族たちを束ね、暴力と権力で世界を侵略していった魔王アーリマン。

だが、そんな魔王がなぜか突然一切の侵略行為をやめてしまった！

魔界最強の魔王が侵略をやめた理由……それは！

魔王の娘のドゥが優しすぎるから!!

魔族として生まれながらもドゥの優しさはまさに天井知らず。その優しさと言ったら、凶悪な魔族も、凶暴な魔物も、奴隷の人間も、不倶戴天の敵である天使ですらもホワホワに癒やしてしまうほど。

娘がこんな調子では、魔王も心配で心配で侵略どころではなくなったのだ。

苦悩する魔王の姿に、側近のジャヒーはドゥを立派な魔族にしてみせると決意し、様々な試練を与えることに。だが、その試練がますますドゥの優しさを広げることになることをジャヒーはまだ知らない……。

そしてそんなドゥの優しさは、この決して優しくない世界に小さな波紋を起こして―― 【キャスト】

ドゥ：久野美咲

ジャヒー：大橋彩香

アーリマン：大塚明夫

サティ：伊藤彩沙

メリーナ：石原夏織

マーユ：三瓶由布子

ナレーション：千葉繁 【スタッフ】

監督：太田雅彦

シリーズ構成：あおしまたかし

キャラクターデザイン：中野裕紀

サブキャラクターデザイン：上田恵理

美術監督：鈴木俊輔

色彩設計：林由稀

プロップデザイン：中島裕里

撮影監督：奥谷太希

編集：小野寺絵美

音響監督：えびなやすのり

音響効果：山谷尚人

音楽：三澤康広

制作：EMTスクエアード 【主題歌】

●オープニングテーマ『We Can Do!!』 歌：石原夏織

●エンディングテーマ『いっこにこにこ』 歌：ジャヒー（CV.大橋彩香）、ドゥ（CV.久野美咲）、アーリマン（CV.大塚明夫） 【公式HP】https://maomusu.com/

【公式X】https://x.com/maomusu_info

（推奨ハッシュタグ：#まおむす） 【コピーライト】

©坂本遊也・白泉社／「魔王の娘は優しすぎる!!」製作委員会 ■原作情報

作品名：魔王の娘は優しすぎる!!

著者：坂本遊也（@yuuya_sakamoto5）

掲載媒体：ヤングアニマルWeb（白泉社）

単行本：ヤングアニマルコミックスより既刊6巻（最終第7巻は2025年12月25日発売）

ヤングアニマルWeb掲載ページ：https://younganimal.com/episodes/77d27c1572ac7/