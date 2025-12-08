¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡¢12.15¤è¤êÅìºå¤Ç³«ºÅ¡ª¡¡¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Ê¤É¾å±Ç
¡¡12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î·à¾ìÇÛµë¶ÈÌ³¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼ ¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê´¶¼Õ¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¡¢12·î15Æü¡Á23Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦Âçºå¤Î2²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡×Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡Æ±¼Ò±Ç²è¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é100Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È½ê¤È¤·¤Æ¡¢1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢±Ç²èÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥á¥³¥ß±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¥¯¥ê¥¹¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢±Ç²è¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù¡¢¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥É´ÆÆÄ¤Î½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Î¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³×¿·Åª¤ÊÍÎ²èºîÉÊ¤ò·à¾ì¸ø³«¤·¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£
¡¡Ë®²èºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¶äº²¡×¼Â¼ÌÈÇ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢º£Æü¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡ÙÅù¤ÎÍÎ²èºîÉÊ¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ØÇúÃÆ¡ÙÅù¤ÎË®²èºîÉÊ¡¢·×7ºîÉÊ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÎ²è¡¦Ë®²èºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¼î¶Ì¤Î13¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢12·î15Æü¡Á23Æü¤Î9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ÈÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¤Î2·à¾ì¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¾å±Ç¡£¤µ¤é¤Ë·à¾ìÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï³Æ·à¾ì¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ÈÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ¡¢12·î15Æü¡Á23Æü³«ºÅ¡£
¡¡¾å±ÇºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²èÇÛµëºîÉÊ13ºîÉÊ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
¢£¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²èÇÛµëºîÉÊ13ºîÉÊ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ØÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó ·à¾ì¸ø³«ÈÇ¡Ù
¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ 1973Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥«¥Ã¥È¡Ù
¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ 1982Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù
¡Ê1992Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¡Ê1999Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù
¡Ê¿áÂØÈÇ¡¿2001Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù
¡Ê2008Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Î¡Ù
¡Ê2009Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù
¡Ê2010Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù
¡Ê2012Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù
¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Ù
¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¶äº² ¼Â¼ÌÈÇ¡Ù
¡Ê2017Ç¯¸ø³«¡Ë
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡Ù
¡Ê2018Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡×Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÎÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¡¡Æ±¼Ò±Ç²è¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é100Ç¯Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¤¥ó¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë±Ä¶È½ê¤È¤·¤Æ¡¢1925Ç¯¡ÊÂçÀµ14Ç¯¡Ë¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÆ±¼Ò¤Ï¡¢±Ç²èÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Ë®²èºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¶äº²¡×¼Â¼ÌÈÇ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë°ìÍã¤òÃ´¤¤¡¢º£Æü¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡¿¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡ØF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡Ù¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡ÙÅù¤ÎÍÎ²èºîÉÊ¡¢¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¡ØÇúÃÆ¡ÙÅù¤ÎË®²èºîÉÊ¡¢·×7ºîÉÊ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÇÛµë¤·¤Æ¤¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÎ²è¡¦Ë®²èºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¼î¶Ì¤Î13¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡¢12·î15Æü¡Á23Æü¤Î9Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ÈÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¤Î2·à¾ì¤Ë¤ÆÆÃÊÌ¾å±Ç¡£¤µ¤é¤Ë·à¾ìÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤âÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï³Æ·à¾ì¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡£
¡¡¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤ÈÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Ñ¡¼¥¯¥¹¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ¡¢12·î15Æü¡Á23Æü³«ºÅ¡£
¡¡¾å±ÇºîÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²èÇÛµëºîÉÊ13ºîÉÊ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
¢£¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²èÇÛµëºîÉÊ13ºîÉÊ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ØÇ³¤¨¤è¥É¥é¥´¥ó ·à¾ì¸ø³«ÈÇ¡Ù
¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ 1973Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥«¥Ã¥È¡Ù
¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ 1982Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù
¡Ê1992Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù
¡Ê1999Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù
¡Ê¿áÂØÈÇ¡¿2001Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥¯¥Ê¥¤¥È¡Ù
¡Ê2008Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥È¥ê¥Î¡Ù
¡Ê2009Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥¤¥ó¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ù
¡Ê2010Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù
¡Ê2012Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥Ã¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ ÅÜ¤ê¤Î¥Ç¥¹¡¦¥í¡¼¥É¡Ù
¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¥Þ¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Ù
¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë
¡Ø¶äº² ¼Â¼ÌÈÇ¡Ù
¡Ê2017Ç¯¸ø³«¡Ë
¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¡Ù
¡Ê2018Ç¯¸ø³«¡Ë