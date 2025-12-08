ÉáÄÌ¥Ü¥Ö¤è¤ê¡¢ÃÇÁ³¥³¥Ã¥Á¤«¤âーー¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡ÛÇòÈ±¤Ü¤«¤·¤â³ð¤¦♡¡ÖºÇ¶¯¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡×
40¡¦50Âå¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤Ù¤¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÖºÇ¶¯¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Ê¤ì´¶¤ò±é½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼ã¡¹¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Ü¥Ö¤è¤ê¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤½¤¦¡£Âç¿Í½÷À¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ËÆ³¤¯¡ÖºÇ¶¯¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡×¤òÁáÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ä¥ä¤ÈÌÓÎ®¤ì¤¬°ú¤Î©¤Ä¶ËºÙ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ü¥Ö¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ò¤¤«¤»¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÇòÈ±¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@sakosakosakosako¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¥Ä¥ä¤ÈÌÓÎ®¤ì¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬µ¨Àá´¶¤ò¥×¥é¥¹
¤³¤Á¤é¤Î¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥¦¥§ー¥Ö¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÃÈ¿§¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@shoki______hair¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤µ¤·¤¯Ê·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÃÈ¿§¥«¥éー¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ö¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥àー¥É¤òËþµÊ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ü¥Ö
¥ì¥¤¥äー¤ÇÌÓÀè¤ËÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë·ë¤Ù¤ëÄ¹¤µ¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@hair_by_keiko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥éー¤Ï¡ÖÇòÈ±¤ò¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ç¤Ü¤«¤·¤Ä¤ÄÀÖ¤ß¤òÍÞ¤¨¤¿ÌÀ¤ë¤á¥Ùー¥¸¥å¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÇÇòÈ±¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÌµÂ¤ºî¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÌµÂ¤ºî¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ´¤±´¶¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÆþ¤ì¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£@acco.mama¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ÏÇòÈ±µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤·¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¶ì¼ê¤Ç¤â¤·¤ã¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤·¤È¤Ã¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@sakosakosakosakoÍÍ¡¢@shoki______hairÍÍ¡¢@hair_by_keikoÍÍ¡¢@acco.mamaÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nakazono Sayuri