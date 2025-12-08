¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¡¢Á°ºîÈæ400¡óÄ¶¤¨¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¡¦Æ°°÷¤ÇÆ²¡¹¤Î½éÅÐ¾ìNo.1¤Ë¡¡Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Ï¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡ÙPR¥«¡¼¥É
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤¬¡¢Á°ºîÈæ400¡óÄ¶¤¨¤Î½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¡¦Æ°°÷¤ÇÆ²¡¹¤Î½éÅÐ¾ìNo.1¡£¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼4¡Ù¤òÈ´¤¡¢ÍÎ²èÎòÂåNo.2¤ÎÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡ÙÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Î¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥í¥ë¥«¥Ê¡ÙPR¥«¡¼¥É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡ã¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Æ´¤ì¤Î·Ù»¡´±¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®½é¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¡Ê¾å¸ÍºÌ¡Ë¤È¡¢ÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢100Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³¹¤Ë¥Ø¥Ó¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡£
¡¡ÆüËÜ¤ËÀè¶î¤±¤Æ·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿Á´ÊÆ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢½é½µËö5Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó5²¯5600Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó866²¯2480Ëü±ß¡Ê¢¨1¥É¥ë155.8±ß´¹»»¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´À¤³¦¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ»Ë¾åNo.1¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦ÎòÂåµÏ¿¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Â¼Ì±Ç²è¤ò´Þ¤á¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë¼¡¤°À¤³¦ÎòÂå4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿·Á¤À¡£
¡¡Áá¤¯¤â¡È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡É¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢Á´ÊÆ±Ç²èÈãÉ¾²È¥µ¥¤¥È¡ÖRotten Tomatoes¡×¤Ç¤ÏÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢91¡ó¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥¹¥³¥¢96¡ó¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨12·î8Æü»þÅÀ¡Ë¡£Á°ºî¤«¤éÂ³¤¯Àª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢À¤³¦¶½¼ý¤Ï¤¹¤Ç¤Ë9²¯¥É¥ë¡ÊÌó1350²¯±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤È¤Ê¤ëÄ¶ÆÃÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê12·î8ÆüBox Office MojoÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ÏÀè½µ5Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤ò·Þ¤¨¡¢½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤ó¤È4²¯1267Ëü±ß¤òµÏ¿¡£2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ133.6²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò²ñ¸½¾ÝÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦2¡Ù¤Î½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþ3²¯2600Ëü±ß¡¢Æ±¤¸¤¯2019Ç¯¸ø³«¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼ºîÉÊ¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼4¡Ù¤Î½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþ3²¯2900Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î3²¯253Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶âÍË½éÆü¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÎòÂåNo.1¤«¤Ä¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂåNo.1¤È¤¤¤¦ÆÃÂç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤òÃ£À®¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½éÆü¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¸ø³«3Æü´Ö¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï131Ëü3347¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï18²¯9106Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¡¢½µËö¶½¹Ô¼ýÆþ¡¦Æ°°÷¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤â¤ËÆ²¡¹¤Î1°Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Á°ºî¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤Ï½µËö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÊÅÚ¡¦Æü¡Ë¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ4.4²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°3Æü´Ö¡Ê¶â¡ÁÆü¡Ë¤Ç18.9²¯±ß¤ò·×¾å¤·¡¢Á°ºîÈæ429¡ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¿¤Ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼4¡Ù¤Ê¤É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î¶â»úÅã¤òÈ´¤¡¢¼Â¼Ì¤ò´Þ¤á¤¿ÍÎ²è¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡ÊÀè¹Ô¾å±ÇÅù¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤·¤Æ»Ë¾åÎòÂåNo.2¤È¤¤¤¦µÏ¿Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ì¤Ë¤Ï10¡Á20Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡¢30Âå°Ê¾å¤ÎÃË½÷¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤µÒÁØ¤¬Íè¾ì¡£¥°¥Ã¥ºÇä¤ê¾ì¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢½µËö¤Î·à¾ì¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤ªº×¤ê¾õÂÖ¤Ë¡£SNS¤Ç¤âÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥í¥ë¥«¥Ê¡¦¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥«¡¼¥É¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥²¥¤¥ê¡¼¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
