元AKB48の女優・前田敦子が8日未明、自身のインスタグラムを更新し、秋元康氏の周りに前田、高橋みなみ、板野友美、小嶋陽菜、峯岸みなみらが集まった画像を公開した。



【写真】さすがあっちゃん！ちゃっかり秋元氏と一緒にイエーイ

AKBのOGＯＧメンバーたちは7日に、東京・日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour2025 in 日本武道館～あの頃、青春でした。これから、青春です～」の最終公演に出演していた。



8日はAKB48の結成20周年という記念日。前田は公演後、日付けが変わって8日になったタイミングでインスタを更新した。秋元氏を“巻きこんで”撮影した記念ショットを掲載し「ひとまず無事終わりました武道館 ふぅ。」とほっと一息。「みんなー！お疲れ様でした」と出演者たちの労をねぎらった。



高橋みなみも公演の舞台裏の画像をインスタに掲載。「千秋楽一曲目、１番悩んでずっと答えが出なかった時、秋元さんから『桜の木になろう』だと思うと。20年AKB48を支え、そして歌詞を書き続け物語を紡いでくれている人しか出せない答えだなと思いました。秋元さんありがとうございます」と感謝をつづっていた。



（よろず～ニュース編集部）