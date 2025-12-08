“闘将”石粼信弘監督が松本山雅に就任「アグレッシブで貪欲な山雅をつくる」

松本山雅FCは12月8日、トップチームの新監督に石粼信弘氏が就任することを正式発表した。

石粼氏は2025年12月8日付での就任となる。

石粼氏は1958年3月14日生まれの67歳で、広島県出身。東芝で選手としてプレーしたのち、1995年からモンテディオ山形（当時はNEC山形）で監督としてのキャリアをスタートさせた。

その後、大分トリニータ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、東京ヴェルディ1969（コーチ・監督代行）、柏レイソル、コンサドーレ札幌（現北海道コンサドーレ札幌）などJリーグの複数のクラブを率いてきた実績を持つ。直近ではヴァンラーレ八戸の監督を務め、Jリーグ歴代最多の858試合を指揮した。

同氏は就任に際し、「アグレッシブで、貪欲で、執念むき出しの山雅をつくります。観る者の心臓を掴み、魂を揺さぶるサッカーを、このピッチに叩きつけます」とコメントを発表。ファン、パートナー、クラブへの感謝と、強い決意を表明した。

SNS上では「まさか山雅に来ていただけるとは」「これはやばい楽しみすぎる」「マジで来た」「コメントに震えました」「いい人事だと思う」「ネクタイが松本色」「山雅を変えてください」「うおおおおおおお」と反響が沸き起こっている。松本山雅FCは、百戦錬磨の“闘将”を迎え、再起を図るシーズンとなるだろう。（FOOTBALL ZONE編集部）