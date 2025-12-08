¹âÎð¼Ô¡¢³°ÍèÉéÃ´¤ò°ú¤¾å¤²¡¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤é¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï8Æü¡¢°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤ò°ìÄê¤ËÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î²þ³×°Æ¤òÀìÌç°Ñ°÷²ñ¤Ë¼¨¤·¤¿¡£70ºÐ°Ê¾å¤Î³°Íè¼õ¿ÇÈñ¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎã¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤ò»Ù¤¨¤ë¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´ÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¤Ê¤ÉÄ¹´ü´Ö¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×¤Ï¡¢¸½¹Ô¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¾å¸Â³Û¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£ÍèÇ¯²Æ¤«¤é½ç¼¡»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¾å¸Â·î³Û¤ò·è¤á¤ë½êÆÀ¶èÊ¬¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ËÇ¯´Ö¤Î¾å¸Â³Û¤ò¿·Àß¤¹¤ëÊý¸þ¡£³°ÍèÆÃÎã¤ÎÉéÃ´°ú¤¾å¤²¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿å½à¤Ï2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÊÔÀ®²áÄø¤Ç·è¤á¤ë¡£
¡¡³°ÍèÆÃÎã¤Ï70ºÐ°Ê¾å¤Ë¤À¤±Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¼ýÌó370Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë¾ì¹ç¡¢³°Íè¼õ¿Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â³Û¤¬·î8Àé¡Á1Ëü8Àé±ß¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¾å¸Â°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Î·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬²áÅÙ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³°ÍèÆÃÎã¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Î°ú¤¾å¤²¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£