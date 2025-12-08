1980年代に一世を風靡（ふうび）した人気ロックバンド「BARBEE BOYS」のボーカル、サックスのKONTA（65）が8日、自身の公式サイトで、四肢完全麻痺の大ケガを負っていたことを公表した。

「ファンのみなさま・関係各位」と題し、「過日、不測の事態に陥り、医師から「命は永らえない」と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺」と衝撃的な報告。「肩から上は使い物にならないのではただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と、気丈に決意をつづった。

バンドの公式サイトではこの日、ドラムの小沼俊明の勇退を発表。さらに「KONTA （Vo.＆ SAX）は不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」とし「『BARBEE BOYS 4 PEACE』は、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする、新たな形だ」と今後の活動についても言及していた。

KONTAも「「BARBEE BOYS 4 PEACE」では、サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」と、音楽活動への意欲を記した。

突然の報告に、ファンからも「本当に何があったんだ…」「KONTAさん、マジか……。ショック過ぎる」「えっ…KONTAのサックス…もう聴けないの…嘘だろ…」「サックスもうきけんのか…」と心配の声があふれた。

一方で「不屈の精神で歌うことを決めてくれた。応援してます」「復活したらLIVE行こう」「KONTAさんの意志の強さがさらなる奇跡を呼ぶことをお祈りいたしております」「少しでも良い方向へ…回復を祈ります」「不屈の男だから絶対良くなるって信じています」「KONTAの声が生きてるだけでそれでいいよ」と、多くのエールが寄せられていた。

「BARBEE BOYS」は84年にメジャーデビュー。KONTAと杏子のパワフルでしなやかな男女ツインボーカルで話題になった。89年発売の「目を閉じておいでよ」は整髪料のCMソングにも使われ、大ヒットした。92年に一旦、解散したが、03年にイベント出演限定で再結成するなど、その後もバンドのペースで活動を継続。昨年デビュー40周年を迎えていた。