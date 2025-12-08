£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¤Î¸½ºßÃÏ¡¡Íèµ¨Ì¤Äê¤Ï³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¡¢Ã¤¸Ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÅìÉÍ¤Î£³Áª¼ê¡¡ÊÝÎ±Áª¼êÌ¾Êí¤ò³°¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¤âµî½¢Ì¤Äê
¡¡º£Ç¯¤Ï£¸Áª¼ê¤¬£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢£¸Æü»þÅÀ¤Ç£³Áª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´û¤ËÍèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ä£å£Î£Á¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿°ËÆ£¸÷Êá¼ê¤¬³ÚÅ·¤ÈÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£Æ±¤¸¤¯£Ä£å£Î£Á¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¤â³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢À¾Éð¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¤Ï³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¬»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤«¤éÇÜÁý¤Î£±²¯±ß¤ÇÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¤Ï¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢£²Ç¯Áí³Û£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤Çµð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¡¢ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤â£³Ç¯Áí³Û£´²¯±ß¤ÇÀ¾Éð¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤ÇÍèµ¨½êÂ°Àè¤¬Ì¤Äê¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÅìÉÍµðÅê¼ê¤Î£³¿Í¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¤Ç¡¢ÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¤âÍèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤¬¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡¢À¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡¢¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡¢µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤â¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍèµ¨¤Î½êÂ°Àè¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¹ñÆâ£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¡Û
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¾¾ËÜ¹ä¢ªµð¿Í
ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¢ªÀ¾Éð
³ÚÅ·¡¦Ã¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¢ªÌ¤Äê
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÅìÉÍµðÅê¼ê¢ªÌ¤Äê
¡Ú³¤³°£Æ£ÁÀë¸ÀÁª¼ê¡Û
³ÚÅ·¡¦Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¢ªÌ¤Äê
ÃæÆü¡¦¾¾ÍÕµ®ÂçÅê¼ê¢ª»ÄÎ±
£Ä£å£Î£Á¡¦°ËÆ£¸÷Êá¼ê¢ª³ÚÅ·
£Ä£å£Î£Á¡¦·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¢ªÀ¾Éð