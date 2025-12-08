JAL¡¢Ê¡²¬¡Á²Æì/ÆáÇÆÀþ¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Þ¥¤¥ë¡¡11·î4Æü¤«¤é2026Ç¯1·î30ÆüÅë¾èÊ¬¤Þ¤Ç
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¡Á²Æì/ÆáÇÆÀþ¤ÎÅë¾è¤ÇÄÌ¾ï¥Þ¥¤¥ë¤ÈÆ±¿ô¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¥À¥Ö¥ë¥Þ¥¤¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¡¢11·î4Æü¤«¤é2026Ç¯1·î30ÆüÅë¾èÊ¬¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¤ÏJAL¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¥Ð¥ó¥¯ÆüËÜÃÏ¶è²ñ°÷¤Ç¡¢Åë¾èÆü¤Þ¤Ç¤Î»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¡£Å¬ÍÑ¤ÏÅÐÏ¿°Ê¹ß¤ÎÅë¾è¤Ë¸Â¤ë¡£ÂÐ¾Ý±¿ÄÂ¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥¤¥Ð¡¼¡¢±ýÉü¥»¥¤¥Ð¡¼¡£
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¥Þ¥¤¥ë¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀÑ»»¤¹¤ë¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÏFLY ON¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤ÎÂ¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£