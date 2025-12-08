『果てしなきスカーレット』の世界観を表現した空間も展開…SHIBUYA TSUTAYAで「細田守監督作品と思考実験展」が開催中
『時をかける少女』や『サマーウォーズ』の細田守監督が手がける長編アニメーション『果てしなきスカーレット』。そんな同作とコラボレーションした体験型リアルイベント「細田守監督作品と思考実験展」が、映画の公開と同日の2025年11月21日よりSHIBUYA TSUTAYA 地下1階「SHIBUYA IP SQUARE」にて開催され、話題になっている。
【写真を見る】Tシャツやトレーディング缶バッジなど、さまざまな『果てしなきスカーレット』グッズも発売中
■『時をかける少女』や『バケモノの子』にちなんだスポットも
思考実験展とは、「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか?」をテーマに、その思考を実験していく、新たな“じぶん没入体験”エンターテインメント。
2025年5月に開催した初回の思考実験展は、XやTiktokを中心に大きな話題となり、チケット約1万2000枚が完売。開催期間の延長も決定し、大盛況のうちに幕を閉じた。また、本イベントに関連する動画の総再生数は400万回再生以上(2025年8月末時点)を記録するなど、強い関心を集めるイベントととしても注目されている。
そんな思考実験展と細田作品の世界観が融合した「細田守監督作品と思考実験展」は、細田監督が手がけた作品の世界観を表現した空間を歩きながら、「もしもあの映画の、あのシーンに直面したら、あなたはどんな選択をしますか？」という“思考実験”を楽しめる企画。
体験の最後には思考実験の結果がわかり、参加者自身が行った選択の数々を振り返ることで、まだ知らない“本当のじぶん”に出会える仕掛けも用意されている。
ただ見るだけの展示会とは異なり、キャストと会話をして能動的に考え、行動する点が特徴的な体験型展示会になっており、細田作品をより深く楽しめるだけでなく、普通に生活しているとなかなか気づけない“自分の考え”や“価値観”と向き合うことができる……という点でも、価値のあるイベントだと言えるだろう。
ちなみに、こちらの思考実験展では『時をかける少女』の教室、『バケモノの子』の渋天街、といったように、細田監督が手がけた名作たちにちなんだスポットが複数用意されており、そこでは各作品をテーマにした“答えのない問い”が提示される。
これら以外にも『サマーウォーズ』や『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』『果てしなきスカーレット』に関連した質問が投げかけられたり、作中のキーアイテムを使った演出などもあったりするので、これらもファンにはたまらないポイントだ。
また会場では、本イベント限定のオリジナルグッズも販売中。各作品をモチーフにした、Tシャツ、ミニサーモボトル、プレミアムB2ポスター、トレーディング箔押しチケット風カード、ステッカー、トレーディング缶バッジなど、ここでしか買えない魅力的なアイテムが満載なので、来場時にはこれらの買い物も併せて楽しみたい。
同イベントの体験時間は約70分。事前にチケットを購入する日時指定制(完全予約制)になっているので、気になる人は公式サイトをチェックして、訪れる日時を確定してから会場に足を運ぶようにしよう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真を見る】Tシャツやトレーディング缶バッジなど、さまざまな『果てしなきスカーレット』グッズも発売中
思考実験展とは、「もしも別の世界に行けたなら、あなたはどう生きるのか?」をテーマに、その思考を実験していく、新たな“じぶん没入体験”エンターテインメント。
2025年5月に開催した初回の思考実験展は、XやTiktokを中心に大きな話題となり、チケット約1万2000枚が完売。開催期間の延長も決定し、大盛況のうちに幕を閉じた。また、本イベントに関連する動画の総再生数は400万回再生以上(2025年8月末時点)を記録するなど、強い関心を集めるイベントととしても注目されている。
そんな思考実験展と細田作品の世界観が融合した「細田守監督作品と思考実験展」は、細田監督が手がけた作品の世界観を表現した空間を歩きながら、「もしもあの映画の、あのシーンに直面したら、あなたはどんな選択をしますか？」という“思考実験”を楽しめる企画。
体験の最後には思考実験の結果がわかり、参加者自身が行った選択の数々を振り返ることで、まだ知らない“本当のじぶん”に出会える仕掛けも用意されている。
ただ見るだけの展示会とは異なり、キャストと会話をして能動的に考え、行動する点が特徴的な体験型展示会になっており、細田作品をより深く楽しめるだけでなく、普通に生活しているとなかなか気づけない“自分の考え”や“価値観”と向き合うことができる……という点でも、価値のあるイベントだと言えるだろう。
ちなみに、こちらの思考実験展では『時をかける少女』の教室、『バケモノの子』の渋天街、といったように、細田監督が手がけた名作たちにちなんだスポットが複数用意されており、そこでは各作品をテーマにした“答えのない問い”が提示される。
これら以外にも『サマーウォーズ』や『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『未来のミライ』『竜とそばかすの姫』『果てしなきスカーレット』に関連した質問が投げかけられたり、作中のキーアイテムを使った演出などもあったりするので、これらもファンにはたまらないポイントだ。
また会場では、本イベント限定のオリジナルグッズも販売中。各作品をモチーフにした、Tシャツ、ミニサーモボトル、プレミアムB2ポスター、トレーディング箔押しチケット風カード、ステッカー、トレーディング缶バッジなど、ここでしか買えない魅力的なアイテムが満載なので、来場時にはこれらの買い物も併せて楽しみたい。
同イベントの体験時間は約70分。事前にチケットを購入する日時指定制(完全予約制)になっているので、気になる人は公式サイトをチェックして、訪れる日時を確定してから会場に足を運ぶようにしよう。
取材・文＝ソムタム田井
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。