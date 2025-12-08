ピーターラビット(TM)×靴下ブランドCaramellaの靴下ギフトセットが冬の特別仕様で登場！クリスマスの贈り物にも最適
高品質な靴下ブランド「CARAMELLA」(カラメラ)から、世界中で愛されているキャラクター「ピーターラビット(TM)」とコラボした靴下ギフトセットが販売中。今冬は、冬の贈りものシーズンに向けた特別仕様のギフトで、オリジナルノート＆ステッカー付き！慌ただしい日々にそっと寄り添い、心まで温めてくれるようなピーターラビットの世界観を表現したアイテムがそろう。
【写真】「CARAMELLA×ピーターラビット(TM)」アイテムの購入特典や他のギフトセットを見る
「ピーターラビット(TM)」は、イギリスの女性童話作家でイラストレーターでもあるビアトリクス・ポターが1902年に出版した『ピーターラビットのおはなし』ほか、一連の絵本シリーズの主人公。いたずら好きでかわいい子ウサギ、ピーターラビットとその仲間たちが繰り広げる楽しい田園生活を描いた物語で、自然描写と愛らしい水彩画が特徴。同シリーズは今も世代を超えて世界中で愛されおり、数多くの関連作品やグッズが生まれている。
「CARAMELLA」は、現代のライフスタイルに合わせた革新的な製品を提供する「クリアストーン」が手がける靴下ブランド。ブランド名はイタリア語のカラメルに由来。“キャラメルのように甘くまろやかで心に残る豊かな生活を意味し、女性の乙女心を呼び覚ます”をコンセプトに、日常にささやかながらも静かな幸せをもたらしてくれる。
■ボックスを開ける瞬間から物語が始まる！冬のとっておきギフト
ギフトボックスには、まるで絵本そのもののようなブック型のデザインを起用。開封した瞬間からピーターラビットの刺繍や柄が目に飛び込んできて、受け取る側の心に静かな温もりを届ける設計だ。
■ふんわり優しいはき心地！豊富なラインナップで展開
カラー展開は、パステルカラー、ナチュラルカラー、ホワイトといった、冬の装いに合わせやすい上品な色合い。タイプもスニーカーソックス、くるぶし丈、ウールソックス、ルームソックスと多彩にそろい、自身で使用するのはもちろん、贈る相手のライフスタイルに合わせて選ぶことも可能。
特に肌に触れる素材には、冷えが気になる冬の季節にうれしく、ふんわりと優しい肌触りと温かさを両立した、柔らかなコットンやウールを採用。忙しい毎日を過ごす足元をそっと包み込んでくれる。
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 白6足 ギフトセット(2480円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 5足 ギフトセット(1980円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 6足 ギフトセット(2980円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 ウール製 4足セット(1980円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 白ピンク 6足 ギフトセット(2480円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 6足 ギフトセット(1580円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 ルームソックス 4足ギフトセット(1980円)
CARAMELLA×ピーターラビット(TM)靴下 キッズ6足 ギフトセット(1680円)
■今冬限定特典！特別な思いを伝えるオリジナルノート＆ステッカー付き
「CARAMELLA×ピーターラビット(TM)のステッカー＆ノート Wプレゼントキャンペーン」を、2025年冬限定で実施中。ピーターラビットデザインの「ミニノート」と「ステッカー」がもれなくもらえる。ミニノートはクリスマスカードの代わりに、日頃の感謝やメッセージを書き添えるのに最適。ちょっとしたメモ帳としても使用可能だ。ステッカーはお気に入りの私物に貼って、ピーターラビットのかわいらしさをプラス！ささやかな遊び心を添えるアイテムだ。
クリスマスなど特別な日やサプライズギフトとして贈るほか、今年頑張った自分へのご褒美としても！今冬はピーターラビットの心温まるギフトセットを選んでみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
