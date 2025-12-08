「自分に自信がなかったけど……」ISFP・32歳女性が、不満を抱えながらも35歳パートナーと付き合い続ける理由
国際規格に基づいた性格診断として、高い認知度を誇るMBTI。最近ではこの理論をもとに作られた16タイプ診断（16Personalitiesなど）が、若者の間で人気を集めている。血液型占いのように人と人との相性も紹介しているこれらの診断を恋愛事情と絡めて見ていけば、新しい付き合い方のヒントが得られるかもしれない。
今回は、All About ニュース編集部が独自調査した「性格診断」についてのアンケート結果から、32歳女性の恋愛の現在地を紹介する。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
在住：愛知県
性格診断の結果：ISFP
パートナー：35歳男性
パートナーの性格診断の結果：ENFP
Aさんが惹かれたのが、彼の見た目や優しさ。「見た目がかっこよくてタイプだったのと、初めて会った時から優しさと気遣いが素晴らしくて、ドア開ける事も全部してくれたり、歩道側を歩いてくれたりとそういう所にも惹かれました」と、当時の初々しい思いを振り返る。
「私が愚痴を吐いたりネガティブ思考なのですが、共感してくれるだけで落ち着く事もあるのに、彼はネガティブな話は好きじゃないので弱音を吐けない所は不満を感じます」と、戸惑いの様子を隠さない。
何より、彼との関係の中で、Aさん本人にも変化が生まれた。「今までは自分に自信がなかったのですが、今の彼はずっと言葉で愛を伝え続けてくれて、行動にも表してくれてからは、自分に自信を持つことができました」。
未来のことは分からないが、今日も隣にいたいと思える。それが、今の彼女が出した答えなのだろう。MBTIが同じ人もそうでない人も、リアルな彼女の現在地から、見えてくるものがあるかもしれない。
※【編集部注】MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）は、世界45カ国以上で活用されている国際規格に基づく性格検査であり、専門資格を持つ実施者によって行われます。一方で、SNSなどで流行している「MBTI診断」や「16タイプ診断（16Personalitiesなど）」は、MBTI理論をもとに作られた独自の診断であり、公式の検査とは異なります。記事内で紹介している内容は、あくまで個人の体験や考えをもとに構成したもので、公式検査結果を示すものではありません。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、All About ニュース編集部が独自調査した「性格診断」についてのアンケート結果から、32歳女性の恋愛の現在地を紹介する。
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
回答者プロフィール回答者本人：32歳女性
在住：愛知県
性格診断の結果：ISFP
パートナー：35歳男性
パートナーの性格診断の結果：ENFP
出会い系サイトがきっかけ。ISFP女性がENFPの彼に感じた魅力は「出会い系サイトがきっかけ」と、彼と出会ったきっかけを語るAさん（仮名）。現在32歳、愛知県に暮らす彼女の性格診断の結果はISFP。35歳のパートナーはENFPなのだという。
Aさんが惹かれたのが、彼の見た目や優しさ。「見た目がかっこよくてタイプだったのと、初めて会った時から優しさと気遣いが素晴らしくて、ドア開ける事も全部してくれたり、歩道側を歩いてくれたりとそういう所にも惹かれました」と、当時の初々しい思いを振り返る。
「彼はネガティブな話は好きじゃないので……」正直気になる部分はけれど、一緒に時間を重ねれば、見えてしまう影の部分もある。最近では、パートナーの「性格」が引っかかっていると話す。
「私が愚痴を吐いたりネガティブ思考なのですが、共感してくれるだけで落ち着く事もあるのに、彼はネガティブな話は好きじゃないので弱音を吐けない所は不満を感じます」と、戸惑いの様子を隠さない。
「自分に自信がなかったけど……」交際を続けたいと思うワケそれでも、パートナーと歩み続ける理由も、彼女の中でまた確かだ。「優しさや気遣いなどここまでしてくれたり、ここまで好きと思えるような人は今後現れる気がしないので付き合い続けたいと思います」と前向きに未来を見据えている。
何より、彼との関係の中で、Aさん本人にも変化が生まれた。「今までは自分に自信がなかったのですが、今の彼はずっと言葉で愛を伝え続けてくれて、行動にも表してくれてからは、自分に自信を持つことができました」。
未来のことは分からないが、今日も隣にいたいと思える。それが、今の彼女が出した答えなのだろう。MBTIが同じ人もそうでない人も、リアルな彼女の現在地から、見えてくるものがあるかもしれない。
※【編集部注】MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）は、世界45カ国以上で活用されている国際規格に基づく性格検査であり、専門資格を持つ実施者によって行われます。一方で、SNSなどで流行している「MBTI診断」や「16タイプ診断（16Personalitiesなど）」は、MBTI理論をもとに作られた独自の診断であり、公式の検査とは異なります。記事内で紹介している内容は、あくまで個人の体験や考えをもとに構成したもので、公式検査結果を示すものではありません。
(文:All About ニュース編集部)