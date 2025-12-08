忘れぬ“三笘の1ミリ”の記憶　スペイン紙が論じた森保ジャパンへのリアル評「守備における甘さ、前線での牙の欠如が命取りに」【北中米W杯】

前回大会で議論を巻き起こした「三笘の1ミリ」(C)Getty Images

森保ジャパンは、日本サッカー史上初となるワールドカップでの8強進出、そして優勝を果たせるか――。現地時間12月5日に開催された抽選会で北中米大会の組分けが決定し、いよいよ関心が高まってきた。

注目された組分けで日本は、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と同居するF組に入った。仮に勝ち上がっても、ラウンド・オブ32でブラジル、もしくはモロッコと対戦する可能性があり、ベスト8到達への道のりは険しい。

だが、日本に対する国際的な評価は高い。今年10月のブラジル戦での勝利を含む直近5試合で3勝1分け1敗と着実に競争力を高めているサムライブルーを「ポジティブな要素には事欠かない」と評したのは、スペイン紙『Marca』だ。

スペインと言えば、森保ジャパンには苦々しい記憶がある。

2022年のカタール大会のグループリーグ最終節で対戦した際に1-2で逆転負け。3位になったドイツを得失点差で退け、辛くも決勝トーナメント進出こそ決めた“無敵艦隊”だったが、「三笘の1ミリ」と評された三笘薫の渾身アシストによって生み出された決勝点など、サムライたちのアグレッシブなプレーに苦しんだ。