「劇中じゃありえない」佐久間大介、映画撮影中のオフショット公開！ 「映画の内容との落差すごいわ」
Snow Manの佐久間大介さんは12月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の北川景子さんらと撮影したオフショットを公開しました。
【写真】“劇中じゃありえない”3人の姿
佐久間さんは北川さんのポストをさらに引用。「景子さん！！！こちらになります」と添え、その時に撮影した自撮りショットを公開しました。3人ともいい表情を見せており、仲の良さが伝わってきます。
コメントでは「映画の内容との落差すごいわ」「劇中じゃありえない3人の表情！！笑」「映画のシーンとのギャップよ なんて仲良さそうな素敵な写真 さっくん、載せてくれてありがとう」「景子さんありがとうございます」「景子さんの呼び掛けのおかげで…佐久間担も拝見することが出来ました。ありがとうございます」「さっくんしごできw 映画の内容からするとありえないのにめっちゃいい笑顔でいい写真ですね」「みんなが笑ってて良かった…と思ってしまう、いまだに世界観どっぷりな自分…」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「映画のシーンとのギャップよ」映画『ナイトフラワー』の公式アカウントが「#北川景子 さん、#佐久間大介 さん、#渋谷龍太 さんの3ショットをお届け！撮影の合間に、仲良く皆さんで写真撮影」などとつづり、オフショットを投稿。佐久間さんのスマホで自撮りをしている様子を、外側から写したものです。北川さんは同ポストを引用し「うわぁ懐かしい！これはさっくんのスマホに入ってるのかな！載せてくれないかなぁー」とつづりました。
実際のシーンも公開同映画の公式アカウントは3日、本編映像の一部を公開。佐久間さんが自撮りショットを撮影した現場のようです。オフの姿からは想像もつかないような緊迫感が漂っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
