¡¡Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡¦ÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Ï8Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÄê´üÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢11ÂåÌÜ¤Î¿·²ñÄ¹¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¶áÆ£¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï1Ç¯¡£¹Åç¤Î²ñÂôÁ°²ñÄ¹¤Î¸å¤ò¼õ¤±¡Ö¤¤¤¤¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Äê´üÂç²ñ¤Ç¤Ï¿³È½°÷¤ÎÂÔ¶ø¸þ¾å¡¢ÊÝÎ±À©ÅÙ²þ³×¡¢Èðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ýËÉ»ß¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£¿³È½°÷¤ÎÂÔ¶ø¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¿·²ñÄ¹¤Ï¡Ö¿³È½¤ÎÉ¾²Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ²Á¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Í½»»¤ò¤â¤¦¾¯¤·Áý¤ä¤¹¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¶â¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿³È½°÷¤ÎµëÍ¿¤ò²þÁ±¤·¡¢¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¶¥Áè¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¸¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢º£¸åNPBÂ¦¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Áª¼ê²ñ¤Î¿¹Ãé¿Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¼ÔÆ±»Î¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿³È½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÂÔ¶ø¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¶¥Áè¤¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ç¯¸ù½øÎóÅª¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¿³È½¤ÎÂÔ¶øÌÌ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ê¼ê¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£