¡Ú¤È¤³¤Ê¤á¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡ÛµÆÃÏ¹§Ê¿¡¡G1½éÍ¥¾¡¤Î¿åÌÌ¤Ç»°¤¿¤Óµ±¤¯
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î³«Àß72¼þÇ¯µÇ°¶¥ÁöG1¡Ö¥È¥³¥¿¥ó¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¤Ï8Æü¡¢½àÍ¥3ÈÖ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È6¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£9Æü¤Î12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥12R¤òÆ¨¤²¤¿µÆÃÏ¹§Ê¿¡Ê47¡áÀÅ²¬¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï1¹æÄú¤ò¥²¥Ã¥È¡£9Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ¤ÎÅö¥¿¥¤¥È¥ëÀ©ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤³¤Ê¤á¤ÏG1½éÍ¥¾¡¡Ê04Ç¯¼þÇ¯¡Ë¤Î¿åÌÌ¤À¤·¡¢ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤Ê¤á°¦¤ò¸ì¤ëµÆÃÏ¤Î»Ñ¤Ï¼Â¤Ë¸Ø¤é¤·¤²¤ÇÀ²¤ìÀ²¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤ÏÄÇÌ¾Ë¤ÈÊÂ¤ÖÀá¥¤¥ÁÂ¤À¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ëÂ¤«¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï²£É÷¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤ÐÍèÇ¯3·î¤Î³÷·´SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ì¸¢Íø¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£º£Ç¯¥é¥¹¥ÈG1¤Ç³ê¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£¥é¥¹¥È¤â²»Â®¤Î±ÔÈ¯¤ÇÂ¾5Äú¤òÀ©°µ¤¹¤ë¡£