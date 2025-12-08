“ミセスをよく知る”スタッフ陣インタビュー映像公開 Mrs. GREEN APPLE、映画2作がヒット
11月28日に公開されたMrs. GREEN APPLEのドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』について、ミセスをよく知るスタッフ陣によるインタビュー特別映像が解禁となった。
【動画】デビュー当時から彼らを知るキーマンも…スタッフ陣インタビュー
本作のエグゼクティブプロデューサーを務め、デビュー当時から彼らを知る渡辺雅敏氏は、大森元貴を「人を配置するのが上手い。昔の戦国武将のよう」と表現。さらに若井・藤澤の存在について「劇団Mrs. GREEN APPLEとして、大森ひとりでは成り立たない。二人がいないとできない事を、大森自身が一番自覚している」と語り、「自分が飛べないから、全員を高みに連れていこうとする人。ファンを一人も置いてけぼりにしない」と、3人の強固な信頼関係と大森の信念を明かした。
また、Project-MGA ゼネラルクリエイティブディレクターの大田高彰氏は、膨大なイメージが駆け巡る大森の脳内を「宇宙」と形容。若井滉斗を「常にミセスのプラスを考えて消化・表現する人間」、藤澤涼架を「人一倍ストイックで、人間関係を良好にするムードメーカー」と評し、新曲「Variety」については「10年の節目に渡された手紙のような感覚」と感慨深げに語った。
さらにサポートメンバーの兼松衆は、「あそこまで突っ込んだ話をする姿は見たことがない」と本作の衝撃度を示唆。「言っちゃうし、監督は使っちゃうし、それを許してる」と、その“リアルさ”について触れ、本作を「“正直”。曝け出して語っている」と評した。
なお、同作と同時公開されたライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』の2本は大ヒットを記録。11月28日（金）〜12月7日（日）の10日間の累計成績は、『FJORD』が動員約23万人、興収約7億8千万円。『THE ORIGIN』が動員約25万人、興収3億8千万円を記録。2作品あわせての総動員数は約49万人、累計興収は約11億7千万円を記録している（興行通信社調べ）。
