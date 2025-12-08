¥°¥ê¥³¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¼«¼ç²ó¼ý¡¡20ÉÊÌÜ¡¢Ìó6É´Ëü¸Ä
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï8Æü¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Ê¤É20ÉÊÌÜ¡¢·×Ìó600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ç¸¶ÎÁ¤Î¥«¥«¥ªÆ¦¤È¹á¿ÉÎÁ¤òÆ±°ì¾ì½ê¤ÇÊÝ´É¤·¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬°Ü¤êÉ÷Ì£¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¡£°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡10·î¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¡ÖÌ£¤¬°ã¤¦¡×¤È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÁÒ¸ËÊÝ´É¥ë¡¼¥ë¤ä¸¡ººÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ó¼ý¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÌÏÃÌµÎÁ¤Î¥°¥ê¥³¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¾¦ÉÊ²ó¼ý·¸¡×¡¢ÅÅÏÃ¡Ê0120¡Ë122859¡£