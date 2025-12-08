プロ野球・日本ハムに5年ぶりに復帰した西川遥輝選手が8日、エスコンフィールドHOKKAIDOで入団会見を行いました。

西川選手は2010年にドラフト2位で日本ハムに入団。2021年まで在籍し、盗塁王に4度、ベストナインに2度輝き、2017年からは4年連続でゴールデングラブ賞を受賞しました。その後、楽天とヤクルトで2年ずつプレーするも、今オフにヤクルトから戦力外通告を受けました。

西川選手は会見で、栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー(CBO)に助けを求めたことを明かします。「助けてくださいと言ったのを覚えています。今回に関しては野球が出来ない、というところだった。ファイターズには感謝しかない」と話します。

同席していた栗山氏は「いろんな思いで、チームを離れてからも成長する姿を見てきた。まだ西川遥輝は、出尽くしていない。今の形で何を見せてくれるかすごい楽しみです」と期待を寄せました。

西川選手は「もちろんファイターズが勝てるように頑張ります。(ファイターズ在籍時の)当時の僕を知っているファンの方たちにも、僕のことを知らないファンの方たちにも名前を知ってもらえるようなプレーをしたい。自分らしさを見失わず、新たな自分を発見できたら」と意気込みました。

背番号は「7」で日本ハムで再出発です。