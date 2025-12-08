指原莉乃、LE SSERAFIMサクラからの差し入れ＆やりとりを“リアルタイム公開”で話題「さすがすぎる」「さしさくの絆感じた」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】タレントの指原莉乃が12月7日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のサクラ（SAKURA）からの差し入れを公開し、話題を集めている。
【写真】AKB20周年コンサートにメッセージを寄せた世界的アーティスト
指原はAKB48が12月7日、日本武道館にて開催された『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』の「20周年記念コンサート Part3」に出演。ライブ中には、HKT48 1期生オーディションに合格、AKB48への兼任も経験し、現在はLE SSERAFIMとして世界的に活躍しているサクラからのビデオメッセージも届き、会場を驚かせた。
サクラと共にHKT48で活動し、現在も仲が良いことで知られている指原。コンサート中には、自身のXで「咲良ビデオメッセージ流れた！」と会場へ行くことが叶わなかったファンへもビデオメッセージについてリアルタイムで報告し、「差し入れもありがとー！この速さなら言える！バレないように2個食べた！」とサクラから届いたというグルテンフリードーナツを食べたことを明かした。さらに「『武道館観に行きたかった』の連絡ありがとねー！」とやりとりも披露し、ファンを沸かせていた。
この投稿を受け、ファンからは「リアルタイムでの報告ありがたすぎる」「素敵なやりとりを公開してくれてありがとう」「さしさく（指原とサクラのコンビ名）の絆感じた」「さっしーさすがすぎる」「グルテンフリードーナツのチョイスが最高」と多くの反響が相次いでいた。（modelpress編集部）
◆指原莉乃、サクラからの差し入れ公開
◆指原莉乃の投稿に反響
