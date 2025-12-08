【吉野家】福箱に「午セット」2種が追加発売、牛丼の具などラインアップ【2026福袋】

牛丼チェーンの吉野家は、「吉野家公式通販ショップ」と各ECモール公式通販サイトにて、福袋系商品の「福箱」を販売中。販売期間は2025年11月7日(金)10時から2026年1月15日(木)10時まで。

12月5日(金)からは、「午セット」2種類が新商品としてラインアップに加わった。

〈新発売「午セット」2種の内容〉

◆「2026午セット(から揚げ)【冷凍】」4,590円(税込･送料込)

※どんぶり箱入り

･牛丼の具 × 4袋

･豚丼の具 × 2袋

･豚しょうが焼の具 ×2袋

･親子丼の素 ×2袋

･から揚げ ×1袋

「2026午セット（から揚げ）【冷凍】」

◆「2026午セット(お茶碗)【冷凍】」4,590円(税込･送料込)

※どんぶり箱入り

･牛丼の具 × 4袋

･豚丼の具 × 2袋

･親子丼の素 ×2袋

･紅生姜 ×1袋

･吉野家茶碗× 1個

「2026午セット（お茶碗）【冷凍】」

〈その他の「2026福箱」商品〉

〈1〉2026梅セット【冷凍】3,996円(税込) ※どんぶり箱入り

〈2〉2026竹セット【冷凍】5,940円(税込)

〈3〉2026松セット【冷凍】8,424円(税込) ※オリジナルカレンダー付き

〈4〉2026竹セット【常温】5,940円(税込)

〈5〉SPEEDIA福箱セット 6,600円(税込)

※価格には送料の値段も含まれている

■吉野家公式通販ショップ福箱特設ページ