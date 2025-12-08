韓国の大御所俳優ユン・イルボンさんが逝去　享年91歳、娘はバレリーナ・義息は『善徳女王』出演俳優

バレリーナのユン・ヘジンの父としても知られる俳優ユン・イルボンさんが逝去した。

韓国の放送関係者によると、ユン・イルボンさんは12月8日、この世を去った。享年91歳。

ユン・イルボンさんは13歳だった1947年に文化映画『鉄道物語』（原題）でデビューし、1948年には商業映画『青い丘』（原題）で本格的に俳優活動を開始した。

1951年には俳優ユ・ドングンの姉である故ユ・ウニさんと結婚し、3人の子どもに恵まれた。そのうちの1人であるバレリーナのユン・ヘジンは、『善徳女王』『建築学概論』などに出演の俳優オム・テウンと結婚している。

（写真提供＝OSEN）ユン・イルボンさん

ユン・イルボンさんは1956年、演劇『侠客・林巨正（イム・コクジョン）』（原題）で舞台俳優としてもデビューし、これまでに100本以上の映画に出演。約180cmの長身と端正なルックスを武器に、1970〜1980年代にはロマンス作品の主演として人気を集めた。

出演作には『裸足の青春』『六者客』『哀愁のサンフランシスコ』『深夜の突然』『女の罠』（原題）『星たちの故郷』などがある。

1967年には「大鐘賞映画祭」で男優助演賞を受賞し、17年後の1984年には同映画祭で男優主演賞も獲得。また、第11代映画振興公社の社長も務めた。

なお、ユン・イルボンさんの葬儀場は盆唐（ブンダン）ソウル大学病院に設けられ、告別式は12月10日に執り行われる予定だ。

（記事提供＝OSEN）