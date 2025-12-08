模試で第一志望校がD判定以下だった彼氏を励ます一言９パターン
受験勉強真っ只中の彼氏が模擬試験の結果に落胆しているとき、どんな声をかければいいのでしょうか。そこで今回は10代から20代の独身男性177名に聞いたアンケートを参考に「模試で第一志望校がD判定以下だった彼氏を励ます一言」をご紹介します。
【１】「大舞台に強いタイプだよね？」とその気にさせる
「『確かにその通りなんだけど！』と自信が回復するかも（笑）」（10代男性）というように、彼氏をおだてて勇気づけるのもよさそうです。模擬試験がうまくいかなかったときはもちろん、本番直前の緊張をほぐすためにも、使えそうな言葉でしょう。
【２】「すごい！数学はよかったじゃん」とよかった科目を見つける
「個別に見ていけば、イケてる教科もなくはない…と思えば気力を持ち直せます」（10代男性）というように、模試の結果を細かく見て、高得点のものだけを取り上げて褒めるパターンです。彼氏が全体的な結果ばかりを気にしているときは、役に立つ助言かもしれません。
【３】「○○君がダメという意味じゃないし」と話題をすり替える
「『試験ごときで自己評価を下げる必要はない』と目が覚めました」（20代男性）というように、模試の結果に落ち込むあまり、人格否定までしそうになっている彼氏の目先を変える作戦です。「俺はもうダメだ」などと聞き捨てならない言葉が飛び出すようなら、上手にケアしてあげましょう。
【４】「私もダメだった。一緒にがんばろ！」と同じ状況だと伝える
「彼女がポジティブにとらえているのに、グダグダ言っていられません」（10代男性）というように、彼氏の共感を誘いつつ前を向かせるセリフです。自分がすぐさま勉強を再開している様子を見せて、彼氏のやる気に火をつけましょう。
【５】「無理しないでランクを下げたら？」と志望校の変更を勧める
「ここで諦めるなんてカッコ悪いと気合が入りました」（20代男性）というように、難関大学を狙っている彼氏なら、挑発的な言葉で奮い立たせるのもありでしょう。負けん気の強いタイプなら、効果てきめんかもしれません。
【６】「ダメだったところ復習したら？」と具体的にアドバイスする
「考えてみたら、間違えたところを全部直せば満点になるわけで…」（10代男性）というように、模試の役立て方を思い出してもらう手もあります。「偉そうに…」とムッとされるおそれもあるので、「一緒に復習しよう」などと、同じ目線に立った言い方をするといいでしょう。
【７】「まだ本番まで時間あるじゃん！」とハッパをかける
「『今から頑張れば逆転できるかも』と前向きになれそうです」（10代男性）というように、本試験まで時間がある場合は、粘り強く勉強を続けるようにエールを送りたいところです。「あきらめたらお終いだよ」とカツを入れて、いい結果を出せるように支えていきましょう。
【８】「ひとまず、お疲れさま！」とゲッソリくたびれた彼氏を労う
「癒してくれる彼女がいてよかった！と思います」（10代男性）というように、結果に関してあれこれ口出しせず、やさしく接する気遣いがあると喜ばれるでしょう。気の利いたコメントが思いつかないときは、まずは労いの一言をかけてあげたいところです。
【９】「ま、模試でよかったんじゃない」と客観的にコメントする
「確かにこれで決まるわけじゃない」（10代男性）というように、冷静な意見を述べて、彼氏に落ち着きを取り戻してもらうパターンです。良かったときも、悪かったときも、模試の結果に一喜一憂しやすい彼氏に有効な一言かもしれません。
いろいろなセリフが出てきましたが、まずは悲観的になっている彼氏を冷静にさせることが第一だと言えそうです。彼氏の性格に合った声をかけてあげましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「大舞台に強いタイプだよね？」とその気にさせる
「『確かにその通りなんだけど！』と自信が回復するかも（笑）」（10代男性）というように、彼氏をおだてて勇気づけるのもよさそうです。模擬試験がうまくいかなかったときはもちろん、本番直前の緊張をほぐすためにも、使えそうな言葉でしょう。
「個別に見ていけば、イケてる教科もなくはない…と思えば気力を持ち直せます」（10代男性）というように、模試の結果を細かく見て、高得点のものだけを取り上げて褒めるパターンです。彼氏が全体的な結果ばかりを気にしているときは、役に立つ助言かもしれません。
【３】「○○君がダメという意味じゃないし」と話題をすり替える
「『試験ごときで自己評価を下げる必要はない』と目が覚めました」（20代男性）というように、模試の結果に落ち込むあまり、人格否定までしそうになっている彼氏の目先を変える作戦です。「俺はもうダメだ」などと聞き捨てならない言葉が飛び出すようなら、上手にケアしてあげましょう。
【４】「私もダメだった。一緒にがんばろ！」と同じ状況だと伝える
「彼女がポジティブにとらえているのに、グダグダ言っていられません」（10代男性）というように、彼氏の共感を誘いつつ前を向かせるセリフです。自分がすぐさま勉強を再開している様子を見せて、彼氏のやる気に火をつけましょう。
【５】「無理しないでランクを下げたら？」と志望校の変更を勧める
「ここで諦めるなんてカッコ悪いと気合が入りました」（20代男性）というように、難関大学を狙っている彼氏なら、挑発的な言葉で奮い立たせるのもありでしょう。負けん気の強いタイプなら、効果てきめんかもしれません。
【６】「ダメだったところ復習したら？」と具体的にアドバイスする
「考えてみたら、間違えたところを全部直せば満点になるわけで…」（10代男性）というように、模試の役立て方を思い出してもらう手もあります。「偉そうに…」とムッとされるおそれもあるので、「一緒に復習しよう」などと、同じ目線に立った言い方をするといいでしょう。
【７】「まだ本番まで時間あるじゃん！」とハッパをかける
「『今から頑張れば逆転できるかも』と前向きになれそうです」（10代男性）というように、本試験まで時間がある場合は、粘り強く勉強を続けるようにエールを送りたいところです。「あきらめたらお終いだよ」とカツを入れて、いい結果を出せるように支えていきましょう。
【８】「ひとまず、お疲れさま！」とゲッソリくたびれた彼氏を労う
「癒してくれる彼女がいてよかった！と思います」（10代男性）というように、結果に関してあれこれ口出しせず、やさしく接する気遣いがあると喜ばれるでしょう。気の利いたコメントが思いつかないときは、まずは労いの一言をかけてあげたいところです。
【９】「ま、模試でよかったんじゃない」と客観的にコメントする
「確かにこれで決まるわけじゃない」（10代男性）というように、冷静な意見を述べて、彼氏に落ち着きを取り戻してもらうパターンです。良かったときも、悪かったときも、模試の結果に一喜一憂しやすい彼氏に有効な一言かもしれません。
いろいろなセリフが出てきましたが、まずは悲観的になっている彼氏を冷静にさせることが第一だと言えそうです。彼氏の性格に合った声をかけてあげましょう。（外山武史）
【調査概要】
期間：2014年9月9日から16日まで
対象：合計177名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査