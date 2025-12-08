¡Ú¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡Û¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¤ÏÊ¿Ã³ÁÀ¤Ã¤Æ¹á¹Á¤Ø¡¡Éð°æÄ´¶µ»Õ¡Ö¹á¹Á¤ÎÊý¤¬Áí¹çÅª¤Ë¤ß¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¡×
¢¡¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º¡¦£Ç£±¡Ê£±£²·î£±£´Æü¡¢¹á¹Á¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡ºòÇ¯¤ÎµÆ²Ö¾ÞÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´£´ºÐ¡¢Èþ±º¡¦Éð°æÎ¼±¹¼Ë¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤¬½é¤Î¹á¹Á¤Ç£Ç£±¡¦£²¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë´°Á´Éü³è¤Ø¡£Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÏÁ°È¾£µ¥Ï¥í¥ó£¶£²ÉÃ£°¤ÎÃÙ¤¤Î®¤ì¡£¼«¿ÈºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¾å¤¬¤ê£³£²ÉÃ£²¤ÎËöµÓ¤Ç¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡¢£°ÉÃ£²º¹¤Î£µÃå¤À¤Ã¤¿¡£Éð°æÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÁ°Áö¤Ïºä¤ÇÃÖ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÊ¿Ã³¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£³´§ÌÜ¤òÀ©¤·¤¿µþÅÔ¡¦£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁö¤ê¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎ®¤ì¤¿£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÍÇÏ¤âÁªÂò»è¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹á¹Á¤ÎÊý¤¬Áí¹çÅª¤Ë¤ß¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¡£Ä¾Àþ¤Ëºä¤¬¤Ê¤¤¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡²áµî£±£°Ç¯¤ÇÆüËÜÇÏ¤Ï£´¾¡¡£¤¤¤º¤ì¤âÈþ±º¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÎÏ´Ø·¸¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È´üÂÔ½½Ê¬¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¸¥¢¥ô¥§¥í¥Ã¥È¤ä³®ÀûÌç¾Þ£³ÃåÇÏ¥½¥¸¡¼¤Ê¤É¤¬Áê¼ê¤Ç¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£