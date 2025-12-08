自民党と日本維新の会が、衆議院の議員定数を削減する法案を国会に提出しました。福岡の国会議員や街の人たちはこの法案をどう受け止めているのでしょうか。

自民党と日本維新の会は5日、衆議院議員の定数の1割削減を目指す法案を共同で提出しました。1年以内に結論が得られなければ、小選挙区と比例代表の合わせて45議席を削減するとしています。



日本維新の会の村上智信衆議院議員は、改革を進める姿勢だと強調します。





■維新（福岡11区）・村上智信衆院議員「一つは財政的な負担。国の財政的な負担が減るということでは国のメリットがある。それに加えて、国会議員がみずからその改革に取り組む姿勢を示すことができる。そういうメリットがあると思います。」今回の法案では1年以内に結論が出なかった場合、45議席が自動的に削減されます。当初の「比例で50議席削減」という方針は変更され、小選挙区でも25議席減ることになります。自民党の試算では、東京の小選挙区で3議席、大阪で2議席削減され、福岡でも1議席削減されるということです。

■村上衆院議員

「今の衆議院の小選挙区と比例の配分、それを踏まえていますので、そういうことでは随分、野党の主張を踏まえて改革、考え方変わった。みんなで議論してよりよい制度になれば。1年あったら決められるものは決められると思います。」



今回の法案について街の人は。



■街の人

「いいことだと思います。議員が多すぎると思わない？私は思っていました。ほかの予算に回した方がいいんじゃないですかね。」

「与党が強くなるんじゃないかと思ってどうかなと思っています。野党の少数意見が消えていくんじゃないかなと思って。」

「本当に人が必要なのか必要ないのか、国民に問うべき内容ではないのかなと思っています。」

一方の野党側はどう捉えているのでしょうか。



立憲民主党の稲富修二衆議院議員は、議員定数削減については前向きに捉えています。



■立憲（福岡2区）・稲富修二衆院議員

「基本は削減そのものには私は賛成している。（消費増税で）税金は上がったが議員削減は進んでいないので、そういう意味で宿題がずっと残っていると思っています。」



ただ、今回の“定数削減”法案は政権維持のための議論のすり替えだと批判しています。



■稲富衆院議員

「政治と金の問題で、企業・団体献金の禁止だと日本維新の会が言っていたが、自民党がそれを飲めないから定数削減ということになったんじゃないか。そこの問題から逃げちゃいけないと思います。」



高市総理は今国会での法案成立を目指していますが、野党側は企業・団体献金の規制をめぐる法案審議の優先を主張しています。



参議院では与党の過半数割れが続いていて、法案成立までの道筋は不透明な状況です。