日本政府はアフリカ豚熱の発生がスペインで確認されたため、豚肉の輸入を全面禁止に。その影響とは…？名古屋のスペイン料理店 ダリに聞きました。

【写真を見る】“豚熱”の発生でスペインからの豚肉輸入全面禁止に…スペイン料理店では客の8割が注文する生ハム ｢在庫が2～3か月もつか 日本政府は柔軟な対応を｣

（スペイン料理 ダリ サン・ベナンシオ・瑠加さん）

「まだ国内に在庫があるので大きな影響は出ていないが、在庫がなくなっても輸入停止が続くなら、メニュー変更などの対応はしていかないといけないのかなと」



店の看板商品は、スペインから直接卸しているイベリコ豚の生ハムです。甘みが強いのが魅力で、客の約8割が注文するといいます。そのほかにも、チョリソーやサラミなど、スペイン産豚肉を使ったメニューを提供。

（サン・ベナンシオ・瑠加さん）

Q. 在庫はあとどれぐらい？

「まぁ2～3か月もつかなといったところ」

Q. 値段はどうなる？

「店で直接仕入れた分の金額は変わらないが、生ハムの在庫がなくなって、ほかの業者から生ハムを仕入れることになった場合、仕入れ先が価格を上げたら値上げする可能性がある」



（スペイン料理 ダリ オーナー ペドロ・サン・ベナンシオさん）

Q. 生ハム料理への今後の対応は？

「店は閉められない。違う肉を考える。牛とか子羊とか」

店は全面輸入停止に疑問 「日本政府には柔軟な対応を」

きょうスペイン産豚肉を使ったランチを楽しんでいたお客さんに聞きました。



（客）

Q. スペイン産豚肉の輸入停止については？

「知らない。いろいろ値上がりしてるので困る」



店としては、今回の全面輸入停止についてもう少し柔軟性があってもいいのではという思いが…。



（サン・ベナンシオ・瑠加さん）

「豚熱が発生したカタルーニャ地方産じゃないものなら輸入しても大丈夫とか、すべて停止するのではなく規制があってもいいが…、輸入が全部ストップすると困る企業も多いので…」

また、豚熱について、人への影響はないことを強調します。



（サン・ベナンシオ・瑠加さん）

「豚熱は、人間には全く害がないものだとスペイン政府は発表しているので、日本の政府も柔軟に対応していただきたい」