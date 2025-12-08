山形県議会本会議の一般質問が8日行われ、不作が続くサクランボについて県が1月に決起集会を開くことがわかりました。県は、春先の受粉対策への周知を進めていく考えです。



高橋弓嗣議員「まずは確実な結実に向けた春先の受粉対策が重要。今後のサクランボの結実に向けた取り組みについて伺う」



自由民主党会派の高橋弓嗣議員の一般質問に対し県の高橋和博農林水産部長が答弁しました。



高橋和博県農林水産部長「安定した収穫量を確保するためには生産者自らが気象変動があっても確実にならせる強い意識を持つことが何よりも大事」





高橋部長はこのように述べた上で来年1月に県内の生産者を対象にした「さくらんぼ産地再生フォーラム」を初めて開催することを明らかにしました。フォーラムでは受粉に必要なハチの管理方法や優良な対策事例を紹介するなど受粉の重要性について生産者に理解を深めてもらうことを目的とします。このほか、輸入花粉に対して補助を始めること、リースのミツバチを確保できるよう調整を進めること、さらに、佐藤錦よりも実がなりやすいやまがた紅王や紅秀峰に樹を切り替える事業を継続するとしています。また、本会議後、県議会定数等検討委員会の検討結果について委員長の舩山現人議員から田沢伸一議長に報告書が手渡されました。県議9人が2年間で19回議論を重ねた結果定数は43人・選挙区が17のままといずれも現行通りとする意見を取りまとめました。現行通りとする報告書が提出されるのは4年前に続き2回連続です。