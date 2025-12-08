µìÂç¾Â¤äaz¼·ÆüÄ®¥Ó¥ë¤Ê¤É6»ÜÀß¤ò²òÂÎ¡¡¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ò2040Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÀ°È÷¡¡»³·Á»Ô¤¬ÁÇ°Æ¼¨¤¹
»³·Á»ÔÃæ¿´Éô¤ÎµìÂç¾Â°ìÂÓ¤ÎºÆ³«È¯¤ò½ä¤ê¡¢´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÎÁÇ°Æ¤¬8Æü»ÔµÄ²ñ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à°ìÂÓ¤Î¥Ó¥ë¤ò²òÂÎ¤·Ì±´Ö¤È¸ø¶¦¤Îµ¡Ç½¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ò2040Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ê¤É¤¬½é¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á»Ô¤ÎµìÂç¾Â°ìÂÓ¤ÎºÆ³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸¢¼Ô¤é¤¬¶¨µÄ²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢»³·Á»Ô¤¬º£Ç¯ÅÙÃæ¤Î´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¡¢»ÔÌ±¤«¤é¹¤¯°Õ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¹½ÁÛ¤ÎÁÇ°Æ¤Ï¡¢8Æü¤Ë»³·Á»ÔµÄ²ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ô¤Î»öÌ³¶ÉÂ¦¤«¤é½é¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÇ°Æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºÆ³«È¯¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµìÂç¾Â¤ò¤Ï¤¸¤á¡Öa£ú¼·ÆüÄ®¥Ó¥ë¡×¤ò´Þ¤à°ìÂÓ¤Î¥Ó¥ë6»ÜÀß¤òº£¸å²òÂÎ¡£¹¹ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤òA¤«¤éC¤Þ¤Ç3¤Ä¤Î³¹¶è¤ËÊ¬¤±¡¢¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¿·»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç»Ô¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ±´Ö¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á¤ª¤è¤½30¼Ò¤Î»²²è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁA³¹¶è¤Ë¤Ï¡¢Ì±´Ö¤Î¾¦¶È¤È¿Þ½ñ´Û¤ä¸øÌ±´Û¤Ê¤É¸ø±×¤Î¥¾ー¥ó¤ò´Þ¤à7³¬·ú¤Æ¤ÎÄãÁØ»ÜÀß¤ò·úÀß¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£2033Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ë¿·¤¿¤Ê·úÊª¤Î´°À®¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÔÎ©ÉÂ±¡ºÑÀ¸´Û¤È¤Î°åÎÅÏ¢·È¤ò»ëÌî¤Ë¡¢°åÎÅÊ¡»ã·Ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿B³¹¶è¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ä³¹Êâ¤¤ÎµÙ·Æ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤Î¹¾ì¡£¤½¤·¤ÆC³¹¶è¤Ë¤Ï¾¦¶È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É½ÉÇñ¶È¤âÆþ¤ë15³¬¤Î¹âÁØ»ÜÀß¤Î·úÀß¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë»Ô¤äÃÏ¸¢¼Ô¤Ê¤É¤Çºî¤ëºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¤òÀßÎ©¤·¡¢´ðËÜ·×²è¤òºöÄê¡£2028Ç¯ÅÙ¤Ë´ðËÜÀß·×¤ò·è¤á¡¢¥Ó¥ë¤Î²òÂÎ¹©»ö¤È¿·ÃÛ¹©»ö¤ò2031Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î4Ç¯´Ö¤òÂè1´ü¡¢2035Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤òÂè2´ü¤ÈÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢2040Ç¯ÅÙ¤Ë»ÜÀßÁ´ÂÎ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ3Ëü3500Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤Ï¤ª¤è¤½300²¯±ß¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¹¡£