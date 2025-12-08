瀬戸環奈 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“黒髪ロング”で“美谷間”を公開した。

【写真】実際にコスプレも…露出多い『SPY×FAMILY』ヨルさん姿の瀬戸環奈

　瀬戸はベッドの上によこたわり、“美谷間”をみせながら黒髪ロング姿を公開。「ロングなセトカン、今だけかもよ」とコメントを添えた。

　この投稿に「ロングセトカン超可愛い」「ロング似合ってます」など称賛する声に加え、「ヨルさんかと思った」「雰囲気はヨルさんだ！」と漫画『SPY×FAMILY』に登場するヨル・フォージャーを思い浮かべる人など、多数コメントが寄せられている。