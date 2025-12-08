“同行女性の隣に”座席変更求め騒ぎに「スプリング・ジャパン」上海便が成田に引き返し…乗客157人に影響

成田空港から中国・上海に向かっていた飛行機内で、まさかのトラブルが発生。

急きょ成田空港に引き返すことを余儀なくされました。

中国メディアによりますと、発端は、乗客の男性が同行していた女性の隣の座席に座れるよう求め、客室乗務員ともめたことだといいます。

乗客：

私の後ろの後ろ（の席）だったが、ケンカが始まっちゃって。「席が空いてるのに替われないのか」みたいなところから始まった。福岡の辺りまで行ったが、そのまま帰ることになった、成田に。

トラブルがあったのは、格安航空会社「スプリング・ジャパン」が運航する成田発上海行きの便。

12月1日午後7時20分に離陸し、午後11時に上海へと到着する予定でした。

SNSに投稿された機内の映像では、男性と女性が立ち上がっている様子が確認できます。

警察によりますと、乗客の男性が、同行していた女性の隣の席が空いていたため、そこに座席を替えてほしいと客室乗務員に伝えたところ、断られたことから騒ぎに発展したということです。

成田空港に着陸すると、通報を受けて駆け付けた警察官が機内に入ってきました。

警察官：

ほかのみんなが迷惑しているから。みんなが迷惑しているから降りましょう。

スプリング・ジャパンでは、座席の指定を搭乗前に有料で行うことになっていて、その後、座席の変更はできません。

飛行機は午後7時20分の離陸から、約3時間20分後、再び成田空港へ。

警察は男性から事情を聴くなどしましたが、スプリング・ジャパンから被害届は出ておらず、その後の捜査は行っていないということです。

この便の乗客は157人。

戻ってきた足取りはどこか重そうに見えます。

乗客は「時間を無駄にしてしまいました。ちょっとイライラしています」「ちょっと不満があって、うれしくない」「（Q.きょう予定は？）ありますよ。明日も会議が入っている。大変ですよ」などと話しました。

スプリング・ジャパンは、この便の乗客に補償金約1万円を支払い、代わりの便を翌2日の午前10時に用意したということです。