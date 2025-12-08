12月8日は、横手市など県南地域に伝わる「病焼き」の日です。



もちを焼いて食べることで「病を焼く」という意味が込められた無病息災を願う習わしです。



横手市では、地域住民が集まりやきもちを食べ1年の健康を願いました。



横手市中心部にあるスーパーです。



入口の近くの特設コーナーにずらりと並べられているのがあんこがたっぷりと入ったおやき「やきもち」です。





12月8日は横手市など県南地域に伝わる風習「病焼き」の日です。この日に「もち」を焼いて食べることで「病を焼く」、つまり無病息災を願う習わしです。地元では、"やみやき" や "やめやき"とも呼ばれています。13世帯約30人が暮らす横手市大雄の福島地区です。「病焼き」の風習を残そうと、住民が毎年12月8日に集落の会館に集まり、交流会を兼ねたやきもちづくりを行っています。やきもちはもち米の粉と小麦粉を練った生地にたっぷりのあんこを包む昔ながらの方法でつくります。今年は63歳から86歳までの11人が集まり、慣れた手つきであんこを生地で包むと、キツネ色になるまでじっくりと焼いて、早速、出来立てのやきもちを味わっていました。「うん、ちょうどいい、うん」「また病焼きが来たなと心待ちに待っています」「あずきの中に健康が入っているような気がするんです」「各家庭に配ってみんなでまた夜分にでも食べてもらって、何とかこれから1年健康で過ごしてもらうように食べていただきたいなと」「残っていってほしいよな、昔からあったことだし」「いま90歳近いけど100歳までは～笑いよっ！はははっ」日に日に近づく年の瀬。このあと住民たちは、厄払いの意味を込めてやきもちを集落の川に流し、手を合わせて一年の無病息災を願いました。