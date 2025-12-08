秋田市の通信制の高校で、メイク技術を学ぶ授業が開かれました。



卒業後にも役立つ知識を身に着けてもらおうと開催されたもので、生徒たちは自分では気づきにくいメイクのこつを教わりました。



秋田市の秋田キャッスルホテル3階にキャンパスを構えるさくら国際高校。



去年4月に開校した通信制の高校です。



8日は特別授業として、メイク講座が開かれました。



ポーラのスタッフ

「その方に似合うメイクとか、その人のなりたい印象とかっていうのは変わってくると思うんですけど、ちょっと困ったときにそれこそ就活で使いますとかそういうタイミングでぜひ使っていただけるメイクにしていただけたら」





さくら国際高校は、卒業後にも役立つ知識を身に着けてもらおうと、月に1回程度「生きるチカラ講座」と題した特別授業を行っています。これまでに講師を務めたのは生命保険会社の社員やアーティストなど様々で、今回はメイク技術を学ぶため大手化粧品会社ポーラのスタッフが招かれました。生徒たちは、眉毛の描き方など、自分では気づきにくいメイクのこつを教わりました。生徒「なんか自分の知らない新しい方法が知れて、今度やってみようと思いました」記者「違いは感じましたか」生徒「結構自分流とは違って、なんか印象変わったなって感じました」さくら国際高校は、今後も様々な講師を招いて授業を開き、生徒たちの将来の可能性を広げていきます。