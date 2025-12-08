秋田市で、高校生を対象にした合同企業説明会が開かれました。



出展したのは、洋上風力発電事業に関係する企業や研究機関。



高校生の“売り手市場”が続く中、県内就職の可能性を広げようという取り組みです。



このイベントは、再生可能エネルギーに関わる仕事について知ってもらい、高校生の県内就職を後押ししようと、秋田市が初めて開催しました。



風車の建設工事から保守・点検まで、洋上風力発電に関わる事業を展開する県内の企業や研究機関など8つの団体がブースを設けました、





8日は、秋田工業高校の2年生と3年生約20人が、仕事内容や福利厚生などの説明に耳を傾けました。丸紅洋上風力開発の担当者「ちゃんとつくった後も回してお金を稼いで、お金を稼いだ分を地元に還元してっていうところをやっていこうということを目標にしています」秋田工業電気エネルギー科3年「僕は男鹿市に住んでいるので、、風力発電が近くにあるので、そういったところにおいてもやっぱり興味を持ったりしてて。電気科でもあるので、電気に関する知識も生かされているような感じがして、とても興味深かったです」秋田工業電気エネルギー科3年「こんなに多くの企業が、風力発電、再生可能エネルギーについて取り組んでいるっていうのは知らなかったので、びっくりしたのと同時に、逆にそれぐらい再生可能エネルギーっていう電気の分野は期待されてるんだなっていうのを思うと、自分も頑張っていきたいなっていうふうに思いました」秋田労働局によりますと、来年3月に卒業予定で県内で就職を希望している高校生1人あたりの求人数を示す県内求人倍率は4.28と、10月末時点ではこれまでで最も高くなっていて、県内企業の間で人材獲得競争が激しさを増しています。秋田市は、「今後の成長産業である再生可能エネルギーを将来の可能性のひとつとして考えるきっかけになれば」と話しています。