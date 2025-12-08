日産の「“5人寝られる”」スゴいバン！ カクカクデザインもカッコいい「ひろびろ車中泊モデル」！ バンテック新潟の「キャラバン」キャンパー「新型ディアリオ ポップ」に注目

ポップアップルーフを装着すれば就寝定員が「2名」プラスに

2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。

なかでもバンテック新潟が日産「キャラバン」をベースとしたキャンピングカーの新型「Diario POP（ディアリオ ポップ）」を実車展示し、注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。

日産の「ひろびろ車中泊モデル」に注目！

【画像】超カッコいい！ これが日産の「“5人寝られる”」スゴいバンです！ 画像で見る（30枚以上）

バンテック新潟は新潟県上越市に拠点を置き、トヨタ「ハイエース」や日産「キャラバン」をベースにしたバンコンを中心に展開しているビルダー。雪国・新潟上越産である利点を活かした断熱施工や安全装備を備えたバンコンを手がけ、評価を得ています。

なかでもディアリオは、オリジナルブランド「Van Revolution（バン レボリューション）」から2025年6月に登場したバンコンシリーズの最新モデルです。

ベース車はキャラバンの上級仕様「グランドプレミアムGX」グレードで、ボディサイズは全長4695mm×全幅1695mm×全高1990mm（オプションのポップアップルーフ搭載モデル“ディアリオ ポップ”は2100mm）。

乗車定員は6名、就寝目安も最大5名に対応し、登録区分はキャンピング車の8ナンバーとなります。

担当者は車両の特徴について、「シートを大きくスライドさせることで広大なラゲッジスペースを確保できるのが特徴です。バイクやアウトドア用品を積んで遠出する方にも好評です」と説明します。

車内は3列シート・前向き乗車が可能で、セカンド・サードシートには日本製の高品質「T-REVO型」を採用。全席に3点式シートベルトを備え、安全性にも配慮されています。

フロアにはスーパーロングスライドレールをビルトインし、シートを大きくスライドさせることで広大なラゲッジスペースを確保。

また着脱式のダイネットテーブルを備え、セカンド・サードシートを反転させることで対面式のレイアウトに切り替え可能です。

さらに電子レンジ、冷蔵庫、FFヒーター、ソーラーパネル、2000Wインバーターなど、このクラスではオプション扱いされる装備を標準化しているのも特徴です。

ベッド展開時にはセカンド・サードシートをフルフラットにして1800mm×1100mmと、大人2人がゆったり眠れる広さを確保。

ポップアップルーフ搭載のディアリオ ポップの場合、展開すると室内高は2000mm以上となり、立って移動できる解放感が生まれます。

ルーフ部分にはロフトベッドを備え、大人2人が余裕を持って就寝可能。これによりファミリーやグループでの利用にも対応します。

パワートレインは2リッターガソリン（2WD）と2.4リッターディーゼルターボ（2WD／4WD）を設定。トランスミッションは7速ATです。

ガソリン車には2025年7月の一部改良から「インテリジェントクルーズコントロール」も標準装備され、長距離走行の快適性を高めています。

車両価格（消費税込）は890万3400円から。会場の展示車ディアリオ ポップは、1021万7900円とアナウンスされていました。

※ ※ ※

来場者の反響について担当者は、「幅広い層の方から反響いただいていますね。特にファミリー層の方からも多くの関心をいただいています」との声があり、会場では多くのユーザーが熱心に車両をチェックする姿が目立っていました。