◆ソフトバンク新入団会見（8日、ボス イーゾ フクオカ）

育成ドラフト6位、長粼蓮汰投手（18）＝滋賀学園高＝は、187センチの長身から角度のある最速145キロの真っすぐと、どの球種でもカウントをとれる器用さが武器だ。左利きながら右投げ右打ち。「先発投手として100マイル投げたい」と目標を掲げた。

スポーツ以外の日常生活は左利き。右投げになったのは幼少時代からで「保育園の時、みんなが右で投げているのを見てまねをしていた」。野球を始めてからも「右の方が投げやすくなった」と振り返る。

左投げでもキャッチボールでき、球速は100キロを超える。体のバランスを大切にしており「右でできることを左でできないのは想像できない」と表現する。

得意なのは裁縫。高校の授業でエプロンを作り、友人から褒められた。「ルービック（キューブ）もできます」とも語る。その器用さを生かして、カーブやスライダーなど5種の変化球を操るが「全て均等に使えるけど、三振を取れる球がないのが欠点」と明かす。その上で「ソフトバンクはすごい施設があるので、データを使いながら自分に適したものを見つけていきたい」と意気込んだ。