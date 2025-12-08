¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¡·ãÊÑ¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ç¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×À¸½Ð±é¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÂçÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¿´Â¡¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¡ÖÇË²õÎÏ¡¢¡¢¡×
¡¡¡ÖTravis¡¡Japan¡×¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡¢·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¤È¥²¥¹¥È¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎµÈß·´×Ìé¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ÎÆÃ½¸´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë3¿Í¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢È±¤ÏÃã·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿È±¿§¤«¤é¶âÈ±¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¡Ö¾¾ÅÄ¤¯¤ó¤â¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥â¡¼¥É¤ÎTravis¡¡Japan¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤Õ¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ¤Î·ãÊÑ¥Ø¥¢¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¸µÂÀ¤¬¶âÈ±¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¸µÂÀ¶âÈ±¤Ê¤Î¡£¤Û¤ó¤È¤ËºÇ¹â¡×¡Ö¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï¶âÈ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¤â¤¦¿´Â¡¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¸µÂÀ¤Î¶âÈ±¤ÎÇË²õÎÏ¡¢¡¢¡×¡Ö¶âÈ±¤¤é¤Ã¤¤é¸µÂÀ¤¯¤ó¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡Á¹¥¤¤¹¤®¤ë¡Á¡Á¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£