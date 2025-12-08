小澤征悦、妻・桑子真帆アナとの就寝前の様子 枕元の人形を使って…名前も明かす
俳優の小澤征悦（51）が、6日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00 ※関西ローカル）に出演した。
【番組カット】決め顔でポーズを決めた小澤征悦
ゲストに質問をぶつける「なにをきくねん」のコーナーで、夫婦円満の秘けつについて聞かれた。
小澤は「妻の桑子真帆ってね」とNHKアナウンサーの妻の名を出すと、「（桑子アナは）ナマケモノが好きなんですよ、動物の」と語った。
そのため小澤は「ナマケモノのぬいぐるみが売ってると、ついつい買っちゃう」と言い、自宅には「10匹以上いる」と明かした。「たろうちゃん、すーちゃん、ガー坊、はなちゃん」などと名前をつけているという。
さらに、「夜寝る前とか、（ナマケモノのぬいぐるみは）寝室の枕元にいるんですけども、妻が話し始めるんです、その人形で」と、愛らしい“寸劇”を再現。小澤も参加するようで、仲睦まじい様子にほんわかムードに包まれた。
同番組は、TVerで13日午後2時59分まで見逃し配信。
