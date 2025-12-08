ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¡Öº£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¡×¥³¥á¹âÆ¤Ë¸ÀµÚ¡¡²Á³Ê¡ÖË½Íî¤Î²ÄÇ½À¡×ÊóÆ»¤Ç¥³¥á¥ó¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÏÂÅÄàÓ¡õ²¬¹¾µ×Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¡Ê42¡Ë¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â ¸å3:49¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥³¥á²Á³Ê¤¬¡ÖË½Íî¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È²ÈÂ²¡×ÂçÏÂÅÄÈþÈÁ¤¬¸ø³«¤·¤¿»×¤¤½Ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò3À¤Âå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï²·¶È¼Ô¤¬ºß¸Ë¤Î¥³¥á¤ò°Â¤¯¤·¤ÆÇä¤êÀÚ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¥³¥á²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£1»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ëÂçÏÂÅÄ¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÊÆ¤òÇã¤¦ÉÑÅÙ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¼«¿È¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤á¤È¤³¤¦¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ªÎÁÍý¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤ªÊÆ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤°ã¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊÆÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤Ã¤¿¡£¸½¾õ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£º£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¤¡£Áá¤¯°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
